Dünyanın En Tehlikeli Şehirleri Listesi: İşte, Hava Kararınca Adım Atmanın Cesaret İstediği 10 Yer!

Statista'nın yayımladığı son rapor, güvenlik karnesi zayıf şehirleri net biçimde ortaya koydu. Suç endeksleri temel alınarak hazırlanan çalışmada iki bölge özellikle dikkat çekiyor. 2025 verileri doğrultusunda dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında yer alan ve en riskli rotalar olarak öne çıkan merkezler listelendi.