Haberler Fotohaber Dünyanın En Tehlikeli Şehirleri Listesi: İşte, Hava Kararınca Adım Atmanın Cesaret İstediği 10 Yer!
Giriş Tarihi: 17.01.2026 16:49

Dünyanın En Tehlikeli Şehirleri Listesi: İşte, Hava Kararınca Adım Atmanın Cesaret İstediği 10 Yer!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri listesi yenilendi. Küresel ölçekte suç oranlarının alarm verdiği sıralamada, adını duyanı bile ürküten şehirler dikkat çekiyor. Bazı yerlerde bulunmak adeta cesaret isterken, 2025'e ait güncel veriler dünyanın en güvensiz şehirlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Statista'nın yayımladığı son rapor, güvenlik karnesi zayıf şehirleri net biçimde ortaya koydu. Suç endeksleri temel alınarak hazırlanan çalışmada iki bölge özellikle dikkat çekiyor. 2025 verileri doğrultusunda dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında yer alan ve en riskli rotalar olarak öne çıkan merkezler listelendi.

Suç Oranı En Yüksek Şehirler Belli Oldu

Statista Araştırma Departmanı'nın Kasım 2025 verileri, küresel güvenlik haritasındaki değişimleri gözler önüne serdi.

Daha önce en tehlikeli şehirler sıralaması belirlenirken cinayet oranları referans alınıyordu; ancak 2025'ten itibaren sıralama suç oranına göre yapılmaktadır.

Savaş bölgeleri hariç tutularak yapılan güncel araştırmaya göre, dünyanın en yüksek suç oranına sahip 10 şehrinden 5'i aynı ülkede bulunuyor.

İşte En Güvensiz Şehirler

Şehirler ve suç oranları (100 bin kişi başına) listeli şekilde şöyle:

10. Salvador, Brezilya: 76,7

9. Memphis, Tennessee, ABD: 77,4

8. Port Elizabeth, Güney Afrika: 78,1

7. San Pedro Sula, Honduras: 79,7

6. Durban, Güney Afrika: 80,6

5. Johannesburg, Güney Afrika: 80,8

4. Port Moresby, Papua Yeni Gine: 81,2

3. Caracas, Venezuela: 81,5

2. Pretoria, Güney Afrika: 81,8

1. Pietermaritzburg, Güney Afrika: 82

2025 yılı verilerine göre dünyanın en tehlikeli şehri unvanı, 100.000 nüfus başına düşen 82 suç oranıyla Güney Afrika'nın Pietermaritzburg şehri oldu.

Listenin ilk 10 basamağının yarısını Güney Afrika şehirleri doldurmuş durumda.

Güney Afrika Şehirleri Suç Kıskacında!

Bu durumun temelinde yatan sebepler ise oldukça derin:

Ekonomik Uçurum: Ülkedeki aşırı gelir eşitsizliği suçun ana motivasyonu olarak görülüyor.

Enerji Krizi: Kronikleşen elektrik kesintileri hem ekonomiyi felç ediyor hem de güvenlik zafiyeti yaratıyor.

İşsizlik ve Yoksulluk: Ekonomik istikrarsızlık, özellikle genç nüfusu suç şebekelerine iten en büyük faktör.

Latin Amerika Cinayet Oranlarında Lider

Genel suç oranlarında Güney Afrika öne çıksa da, konu cinayet oranlarına geldiğinde ibre Latin Amerika'ya dönüyor. Bölgedeki şiddet sarmalının ana nedenleri şöyle sıralanıyor:

-Sınır tanımayan uyuşturucu ticareti.
-Kontrol edilemeyen silah kaçakçılığı.
-Bölgeleri ele geçirmeye çalışan çete savaşları.

Öne Çıkan İstatistikler

Zirvedeki Şehir: Pietermaritzburg (82/100.000 suç oranı)

Kritik Veri: İlk 10 şehrin %50'si Güney Afrika'da.

Not: Bu araştırma savaş ve sıcak çatışma bölgelerini içermemektedir.