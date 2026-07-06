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Haberler Fotohaber Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...
Giriş Tarihi: 06.07.2026 14:48

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

UNESCO koruması altındaki paha biçilemez eserleriyle insanlığın ortak geçmişine yön veren, dünyanın kültür ve miras açısından en zengin ülkeleri açıklandı. Küresel kültür organizasyonları ve turizm endekslerinin derinlemesine analizleriyle hazırlanan bu listede, seyahat ve kültür tutkunlarını büyüleyecek tüm detayları barındırıyor. Akdeniz'in kalbinden Asya'nın derinliklerine kadar uzanan listede, topraklarından adeta tarih fışkıran Türkiye de gurur tablosundaki yerini aldı. İşte dünyanın en zengin kültür kaleleri...

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Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

İnsanlık tarihinin ilk ayak izlerinden binlerce yıllık imparatorlukların ihtişamlı kalıntılarına, paha biçilemez mimari şaheserlerden asırlık geleneklere kadar dünya; devasa bir kültür mirasına ev sahipliği yapıyor. Küresel ölçekte hazırlanan yeni bir rapor, ülkelerin sahip olduğu UNESCO Dünya Mirası alanlarını, tarihi derinliklerini ve kültürel etkilerini analiz ederek en zengin ülkeleri gözler önüne serdi. Listede Avrupa'nın köklü medeniyetlerinden Güney Amerika'nın mistik topraklarına kadar pek çok büyüleyici rota yer alıyor.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

20. AVUSTURYA

Avrupa'nın kalbindeki stratejik konumu, korunmuş tarihi kentleri ve mimari mirasıyla zengin bir kültürel derinlik sunmaya devam etmektedir.

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Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

19. ABD

Kızılderili yerli kültürünün izlerinden modern dönemin küresel etkilerine kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, kültürel çeşitliliğiyle listededir.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

18. AVUSTURYA

Klasik müziğin, saray ihtişamının ve Habsburg hanedanlığının izlerini taşıyan Avusturya; Avrupa'nın sanat ve kültür başkentlerinden biri olarak listede yer almaktadır.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

17. ARJANTİN

Güney Amerika'nın güney ucunda yer alan Arjantin, tangonun doğduğu topraklar olmasının yanı sıra sömürge dönemi tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle öne çıkmaktadır.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

16. İRLANDA

Kelt mitolojisinin gizemli atmosferini, tarihi kalelerini ve yeşille bütünleşen asırlık kültürünü günümüze taşıyan İrlanda; listede dikkat çeken bir diğer ülkedir.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

15. İNGİLTERE

Kraliyet tarihinin ihtişamını, sanayi devriminin izlerini ve köklü Anglo-Sakson geçmişini koruyan İngiltere; Avrupa'nın önemli tarihi merkezlerindendir.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

14. FAS

Kuzey Afrika'nın mistik kapısı Fas; labirent gibi tarihi sokakları, İslam mimarisinin nadide örnekleri ve rengarenk kültürel ritüelleriyle büyüleyici bir mirasa sahiptir.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

13. ÇİN

Binlerce yıllık hanedanlık kalıntılarına, Çin Seddi gibi devasa yapılara ve köklü bir doğu felsefesine sahip olan Çin; dünyanın en büyük kültür hazinelerinden biridir.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

12. BREZİLYA

Güney Amerika'nın dev ülkesi Brezilya; sömürge dönemi mimarisinin kalıntıları, yerel halkların kültürel izleri ve zengin mirasıyla listede önemli bir konuma sahiptir.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

11. JAPONYA

Geleneksel samuray kültürü ve asırlık tapınakları modern teknolojiyle harmanlayan Japonya, Doğu Asya'nın en özgün kültür miraslarına ev sahipliği yapmaktadır.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

10. HİNDİSTAN

Dünyanın en eski medeniyet merkezlerinden biri olan Hindistan; köklü inançları, anıtsal mimari şaheserleri ve çok katmanlı kültürel yapısıyla listeye değer katmaktadır.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

9. PORTEKİZ

Coğrafi keşiflerin öncüsü olan Portekiz; denizcilik tarihinin izlerini taşıyan mimarisi, tarihi şehirleri ve kendine özgü kültürel dokusuyla büyük bir zenginliğe sahiptir.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

8. TAYLAND

Güneydoğu Asya'nın mistik atmosferini yansıtan Tayland; Budist tapınakları, tarihi krallık kalıntıları ve asırlık gelenekleriyle listeye adını yazdırmıştır.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

7. MISIR

Piramitlerin gizemini, firavunlar çağının paha biçilemez eserlerini ve Nil Nehri'nin şekillendirdiği köklü geçmişi barındıran Mısır, insanlık tarihinin en büyük mirasçılarındandır.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

6. MEKSİKA

Aztek ve Maya gibi kadim Amerikan medeniyetlerinin gizemli ve ihtişamlı mirasına ev sahipliği yapan Meksika, renkli kültürü ve tarihi alanlarıyla dikkat çekmektedir.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

5. TÜRKİYE

Topraklarından adeta tarih fışkıran Türkiye, Doğu ile Batı'nın kesişim noktasında barındırdığı binlerce yıllık medeniyet kalıntılarıyla listenin en gurur verici ülkelerinden biridir.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

4. FRANSA

Sanatın, mimarinin ve gastronominin küresel merkezi konumundaki Fransa, köklü tarihi geçmişi ve koruma altındaki anıtlarıyla listede üst sıralarda kendine yer bulmaktadır.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

3. İSPANYA

Endülüs medeniyetinden Gotik mimariye uzanan geniş tarihi yelpazesiyle İspanya, Avrupa'nın ve dünyanın en önemli kültür kalelerinden biridir.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

2. İTALYA

Roma İmparatorluğu'nun ihtişamlı mirasını ve Rönesans'ın sanatsal izlerini taşıyan İtalya, dünya genelinde kültürel derinliğiyle öne çıkan en zengin ülkeler arasındadır.

Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

1. YUNANİSTAN

Listenin ilk sırasında yer alan Yunanistan; antik felsefenin, demokrasinin ve mitolojinin beşiği olarak dünya kültür mirasının en önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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