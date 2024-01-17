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Haberler Fotohaber E karne giriş ekranı açıldı mı, nasıl bakılır? MEB ile E Okul VBS giriş e-karne notları görüntüleme ve ortalama öğrenme ekranı!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:14

E karne giriş ekranı açıldı mı, nasıl bakılır? MEB ile E Okul VBS giriş e-karne notları görüntüleme ve ortalama öğrenme ekranı!

Okullarda birinci dönem cuma günü bitiyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde milyonlarca öğrenci karne töreni için geri sayıma başladı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrenciler dijital olarak e-okul aracılığıyla e-karnelerini görüntülenebilecek. Yeni sistemde birlikte e-Okul karne gününe kadar açık kalıyor. Bu noktada öğrencilerin ve velilerin gözü karne notlarında. Peki; e-karne ne zaman verilecek, nasıl bakılır? İşte, sorgulama ekranı 2024

E karne giriş ekranı açıldı mı, nasıl bakılır? MEB ile E Okul VBS giriş e-karne notları görüntüleme ve ortalama öğrenme ekranı!

Öğrencilerin ve velilerin gözü E-okul karne sorgulama ekranında. İlk dönem karneleri bu cuma verilecek ve 15 günlük tatil başlayacak. Birinci dönem notları ve devamsızlık bilgisi sisteme girilmeye başladı. Not ortalamalarını ve devamsızlık bilgilerini öğrenmek isteyenler e karnenin nasıl görüntüleneceğini sorguluyor. Karne notları ile takdir teşekkür hesaplamaları da yapılıyor. Peki; e-Karne ne zaman açılacak, nasıl bakılır? İşte, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ekranı ile karneye bakma ve takdir teşekkür hesaplama ekranı...

E karne giriş ekranı açıldı mı, nasıl bakılır? MEB ile E Okul VBS giriş e-karne notları görüntüleme ve ortalama öğrenme ekranı!

19 OCAK CUMA GÜNÜ KARNE TÖRENİ

11 Eylül tarihinde açılan okullarda birinci dönem 19 Ocak Cuma günü bitiyor. Karne töreninin ardından öğrenciler 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatiline giriş yapacak.

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.

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E karne giriş ekranı açıldı mı, nasıl bakılır? MEB ile E Okul VBS giriş e-karne notları görüntüleme ve ortalama öğrenme ekranı!

E OKUL KARNE NOTLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Öğrenci ve veliler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sistemdeki karne notlarını görüntüleyebiliyor.

E-Okul girişi ile not bilgileri menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklanarak öğrenilebiliyor. E Okul üzerinden sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi de görüntülenebiliyor.

Karne notlarıysa yıl sonu notları kısmında yer alıyor.

E OKUL VBS SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E karne giriş ekranı açıldı mı, nasıl bakılır? MEB ile E Okul VBS giriş e-karne notları görüntüleme ve ortalama öğrenme ekranı!

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karne gününden yani 19 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E karne giriş ekranı açıldı mı, nasıl bakılır? MEB ile E Okul VBS giriş e-karne notları görüntüleme ve ortalama öğrenme ekranı!

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

E OKUL VBS SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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