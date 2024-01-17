Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
11:14
E karne giriş ekranı açıldı mı, nasıl bakılır? MEB ile E Okul VBS giriş e-karne notları görüntüleme ve ortalama öğrenme ekranı!
Okullarda birinci dönem cuma günü bitiyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde milyonlarca öğrenci karne töreni için geri sayıma başladı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrenciler dijital olarak e-okul aracılığıyla e-karnelerini görüntülenebilecek. Yeni sistemde birlikte e-Okul karne gününe kadar açık kalıyor. Bu noktada öğrencilerin ve velilerin gözü karne notlarında. Peki; e-karne ne zaman verilecek, nasıl bakılır? İşte, sorgulama ekranı 2024