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Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 10:45

e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS devamsızlık ve not girişi kapandı mı?

Karne günü yaklaşırken öğrenciler ve veliler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) ne zaman kapanacağını araştırıyor. Devamsızlık ve not bilgilerinin görüntülenmeye devam edip etmeyeceği merak edilirken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uygulayacağı takvime çevrildi. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak, devamsızlık ve not girişi kapandı mı?

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e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS devamsızlık ve not girişi kapandı mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine günler kala gözler e-Okul sistemine çevrildi. Öğrenciler ve veliler, karneye işlenecek olan not ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek isterken, e-Okul VBS'nin kapanış takvimi de netleşmeye başladı.

e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS devamsızlık ve not girişi kapandı mı?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin tamamen kapatılmasına yönelik bir uygulama bulunmuyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi öğrenciler ve veliler, karne döneminde de e-Okul üzerinden birçok bilgiye erişmeye devam edebiliyor.

Ancak karne hazırlık sürecinde bazı bilgiler kısa süreliğine güncellenmeyebiliyor veya sistemde yoğunluk yaşanabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin not ve devamsızlık bilgilerini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

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e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS devamsızlık ve not girişi kapandı mı?

E-OKUL NOT GİRİŞİ KAPANDI MI?

Öğretmenlerin not giriş işlemleri, okul yönetimlerinin belirlediği takvim doğrultusunda tamamlanıyor. Karne basım sürecine geçilmeden önce notların sisteme işlenmesi gerekiyor. Bu nedenle not giriş ekranları, eğitim öğretim yılının son günlerinde okul yönetimleri tarafından kapatılabiliyor.

Not girişlerinin sona ermesinin ardından öğrencilerin dönem sonu başarı puanları ve karne notları kesinleşiyor.

e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS devamsızlık ve not girişi kapandı mı?

DEVAMSIZLIK GİRİŞİ DEVAM EDİYOR MU?

Devamsızlık işlemleri de eğitim öğretim yılının sonuna kadar okul yönetimleri tarafından sisteme işlenebiliyor. Dönem sonu işlemlerinin tamamlanmasının ardından devamsızlık kayıtları kesinleşirken, öğrenciler ve veliler e-Okul VBS üzerinden bu bilgileri görüntülemeyi sürdürebiliyor.

e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS devamsızlık ve not girişi kapandı mı?

E-OKUL VBS'DE HANGİ BİLGİLER GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencilerin;

  • Not bilgileri,
  • Devamsızlık durumu,
  • Sınav sonuçları,
  • Haftalık ders programı,
  • Karne ve yıl sonu bilgileri,
  • Nakil ve kayıt işlemlerine ilişkin bazı bilgiler

görüntülenebiliyor. Öğrenciler ve veliler sisteme T.C. kimlik numarası ve öğrenci bilgileriyle giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

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