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e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS devamsızlık ve not girişi kapandı mı?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 10:45
e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS devamsızlık ve not girişi kapandı mı?
Karne günü yaklaşırken öğrenciler ve veliler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) ne zaman kapanacağını araştırıyor. Devamsızlık ve not bilgilerinin görüntülenmeye devam edip etmeyeceği merak edilirken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uygulayacağı takvime çevrildi. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak, devamsızlık ve not girişi kapandı mı?