e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS devamsızlık ve not girişi kapandı mı?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin tamamen kapatılmasına yönelik bir uygulama bulunmuyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi öğrenciler ve veliler, karne döneminde de e-Okul üzerinden birçok bilgiye erişmeye devam edebiliyor.

Ancak karne hazırlık sürecinde bazı bilgiler kısa süreliğine güncellenmeyebiliyor veya sistemde yoğunluk yaşanabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin not ve devamsızlık bilgilerini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.