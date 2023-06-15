Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber e-Okul VBS öğrenci girişi 2023: MEB E-okul ne zaman kapanıyor, kapandı mı? e-Karne görüntüleme, not ortalaması ve devamsızlık bilgisi sorgulama
Giriş Tarihi: 15.06.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 10:22

e-Okul VBS öğrenci girişi 2023: MEB E-okul ne zaman kapanıyor, kapandı mı? e-Karne görüntüleme, not ortalaması ve devamsızlık bilgisi sorgulama

e-okul VBS giriş 2023 ekranı ziyaret ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılı tamamlanıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri MEB e-okul ne zaman kapanıyor, öğretmen girişi kapandı mı soruları yanıt arıyor. e-karne görüntüleme, karne not ortalaması, devamsızlık bilgisi sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi veliler ve öğrenciler tarafından takdir teşekkür hesaplama ile birlikte araştırılıyor. İşte, e-okul VBS giriş ekranı ile karne notu sorgulama…

e-Okul VBS öğrenci girişi 2023: MEB E-okul ne zaman kapanıyor, kapandı mı? e-Karne görüntüleme, not ortalaması ve devamsızlık bilgisi sorgulama

e-okul VBS öğrenci girişi karne günü öncesi son kez ziyaret ediliyor. 2. Dönem sona eriyor. Devamsızlık ve not girişi öğretmenlerin gündeminde. Öğrenciler ve veliler son kontrollerini gerçekleştiriyor. e-karne sorgulama işlemleri de başladı. MEB e-okul ne zaman kapanıyor, kapandı mı soruları yanıt arıyor. Yaz tatili öncesi araştırmalar hız kazandı. İşte, e-okul VBS giriş 2023 ekranı ve takdir teşekkür hesaplama…

e-Okul VBS öğrenci girişi 2023: MEB E-okul ne zaman kapanıyor, kapandı mı? e-Karne görüntüleme, not ortalaması ve devamsızlık bilgisi sorgulama

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) "Resimdeki Rakamlar" kutusuna yazıldıktan sonra "Giriş" butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
e-Okul VBS öğrenci girişi 2023: MEB E-okul ne zaman kapanıyor, kapandı mı? e-Karne görüntüleme, not ortalaması ve devamsızlık bilgisi sorgulama

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karnelerini alacak olanlar tarafından araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle öğrenciler takdir-teşekkür alıp almadıklarını öğrenebiliyor. 70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR? KAÇ PUANLA TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ ALINIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

e-Okul VBS öğrenci girişi 2023: MEB E-okul ne zaman kapanıyor, kapandı mı? e-Karne görüntüleme, not ortalaması ve devamsızlık bilgisi sorgulama

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

e-Okul VBS öğrenci girişi 2023: MEB E-okul ne zaman kapanıyor, kapandı mı? e-Karne görüntüleme, not ortalaması ve devamsızlık bilgisi sorgulama

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

SON DAKİKA