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Haberler Fotohaber e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı 2023-2024 | MEB VBS e-okul giriş ile devamsızlık ve sınav sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 09.01.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 14:38

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı 2023-2024 | MEB VBS e-okul giriş ile devamsızlık ve sınav sonuçları sorgulama

e-okul VBS öğrenci giriş ekranı 2023-2024 eğitim-öğretim yıl için gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortak sınav takvimi ile gerçekleşen sınavların ardından sınav sonuçları takip ediliyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri karne görüntüleme, karne not ortalaması, devamsızlık bilgisi gibi bilgilere bu sistem üzerinden erişebiliyor. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) bu noktada araştırılıyor. İşte, e-okul giriş ekranı ile not sorgulama…

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı 2023-2024 | MEB VBS e-okul giriş ile devamsızlık ve sınav sonuçları sorgulama

15 Tatil için geri sayım başlarken öğrenciler Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden notlarını araştırıyor. e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı üzerinden ders programı, sınav notu, devamsızlık bilgisi, karne notu gibi bilgiler gündemde. MEB e-Okul sayfasında öğrencilerle birlikte veliler de güncel durumu takip edebiliyor. İşte, e-Okul VBS öğrenci girişi ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama linki...

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı 2023-2024 | MEB VBS e-okul giriş ile devamsızlık ve sınav sonuçları sorgulama

E-OKUL GİRİŞ EKRANI | E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

Öğrenci Giriş İçin Linke Tıklayın >> E Okul

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e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı 2023-2024 | MEB VBS e-okul giriş ile devamsızlık ve sınav sonuçları sorgulama

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Okul öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı 2023-2024 | MEB VBS e-okul giriş ile devamsızlık ve sınav sonuçları sorgulama

E OKULDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı 2023-2024 | MEB VBS e-okul giriş ile devamsızlık ve sınav sonuçları sorgulama

E-OKUL GİRİŞ SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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