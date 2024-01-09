Giriş Tarihi: 09.01.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
14:38
e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı 2023-2024 | MEB VBS e-okul giriş ile devamsızlık ve sınav sonuçları sorgulama
e-okul VBS öğrenci giriş ekranı 2023-2024 eğitim-öğretim yıl için gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortak sınav takvimi ile gerçekleşen sınavların ardından sınav sonuçları takip ediliyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri karne görüntüleme, karne not ortalaması, devamsızlık bilgisi gibi bilgilere bu sistem üzerinden erişebiliyor. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) bu noktada araştırılıyor. İşte, e-okul giriş ekranı ile not sorgulama…