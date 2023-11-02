E Okul VBS öğrenci giriş ile sınav sonuçları ve karne notu sorgulama! 2023 MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı araştırmaları başladı. Kasım ayı ara tatile girecek öğrenciler e okul ile yazılı ve karne notlarını, devamsızlık bilgisi, ders programı gibi birçok bilgiye erişebiliyor. Öğrencilerin yanı sıra, veliler de e-Okul VBS giriş ekranına rağbet gösteriyor. E Okul VBS öğrenci giriş ile e-karne görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama gibi birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Peki E okul giriş nasıl yapılır? İşte 2023 MEB e-okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı