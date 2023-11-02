Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber E Okul VBS öğrenci giriş ile sınav sonuçları ve karne notu sorgulama! 2023 MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
Giriş Tarihi: 02.11.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 16:27

E Okul VBS öğrenci giriş ile sınav sonuçları ve karne notu sorgulama! 2023 MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı araştırmaları başladı. Kasım ayı ara tatile girecek öğrenciler e okul ile yazılı ve karne notlarını, devamsızlık bilgisi, ders programı gibi birçok bilgiye erişebiliyor. Öğrencilerin yanı sıra, veliler de e-Okul VBS giriş ekranına rağbet gösteriyor. E Okul VBS öğrenci giriş ile e-karne görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama gibi birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Peki E okul giriş nasıl yapılır? İşte 2023 MEB e-okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı

E Okul VBS öğrenci giriş ile sınav sonuçları ve karne notu sorgulama! 2023 MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

Kasım ayı ara tatile girecek öğrenciler E okul VBS öğrenci giriş ekranı başında yerini aldı. Bilindiği üzere, E Okul VBS öğrenci giriş ile öğrenciler yazılı ve karne notları, devamsızlık bilgisi, ders programı gibi birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci, veli ve öğretmenlerin kullanımına açılan uygulamada pek çok bilgiye ulaşmanız mümkün oluyor. Peki E okul giriş nasıl yapılır? İşte 2023 MEB E okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı

E Okul VBS öğrenci giriş ile sınav sonuçları ve karne notu sorgulama! 2023 MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, 2007 yılının Ocak ayından beri Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında kullanılmaktadır. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi içerisinde veliler, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, haftalık ders programı, alınan dersler, derslere giren öğretmen bilgileri, sınav sonuçları, sınav tarihleri, sözlü notları, şube ortalaması ve başarı belgeleri gibi eğitim verilerini içeren bilgilere kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. E Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) öğrencinin lise mezuniyetine kadar eğitim durumunu takip etme imkânı sunmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
E Okul VBS öğrenci giriş ile sınav sonuçları ve karne notu sorgulama! 2023 MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

E-OKUL VBS'YE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

E-OKUL GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

E Okul VBS öğrenci giriş ile sınav sonuçları ve karne notu sorgulama! 2023 MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

E OKULDAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E Okul VBS öğrenci giriş ile sınav sonuçları ve karne notu sorgulama! 2023 MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe gre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

SON DAKİKA