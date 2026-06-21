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Haberler Fotohaber Ebrar Karakurt milli takımda neden yok? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt sağlık durumu açıklandı!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 21:43 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 22:01

Ebrar Karakurt milli takımda neden yok? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt sağlık durumu açıklandı!

"Ebrar Karakurt milli takımda neden yok?" sorusu arama motorlarında ön plana çıktı. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi maçlarında heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan Ebrar Karakurt'un Filenin Sultanları'nın maç kadrosunda yer almaması izleyicilerin gözünden kaçmadı ve merakla araştırılmaya başlandı.

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Ebrar Karakurt milli takımda neden yok? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt sağlık durumu açıklandı!

Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi heyecanı, voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası turnuvaların hazırlık süreci kapsamında sahaya çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımızda gözler, Ebrar Karakurt'un olmamasına çevrildi. Böylece Ebrar Karakurt sağlık durumu hakkında yapılan resmi açıklama ön plana çıktı.

Ebrar Karakurt milli takımda neden yok? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt sağlık durumu açıklandı!

EBRAR KARAKURT MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

Filenin Sultanları kadrosunda yer alan isimlerinden Ebrar Karakurt, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanan ikinci hafta maçlarının kadrosunda yer almadı. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile Ebrar Karakurt'un neden yer almadığını açıkladı.

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Ebrar Karakurt milli takımda neden yok? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt sağlık durumu açıklandı!

EBRAR KARAKURT SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI!

Ebrar Karakurt milli takımda neden yok? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt sağlık durumu açıklandı!

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

2. hafta (Ankara-Türkiye)

  • 17 Haziran

19.30 Türkiye-Belçika

  • 18 Haziran

19.30 Türkiye-Fransa

  • 20 Haziran

19.30 Türkiye-Almanya

  • 21 Haziran

19.30 Türkiye-Çin

3. hafta (Kansai-Japonya)

  • 8 Temmuz

06.00 Polonya-Türkiye

  • 10 Temmuz

07.00 ABD-Türkiye

  • 11 Temmuz

13.20 Japonya-Türkiye

  • 12 Temmuz

09.30 Tayland-Türkiye

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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