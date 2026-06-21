Ebrar Karakurt milli takımda neden yok? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt sağlık durumu açıklandı!

Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi heyecanı, voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası turnuvaların hazırlık süreci kapsamında sahaya çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımızda gözler, Ebrar Karakurt'un olmamasına çevrildi. Böylece Ebrar Karakurt sağlık durumu hakkında yapılan resmi açıklama ön plana çıktı.