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Ebrar Karakurt milli takımda neden yok? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt sağlık durumu açıklandı!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 21:43
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 22:01
Ebrar Karakurt milli takımda neden yok? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt sağlık durumu açıklandı!
"Ebrar Karakurt milli takımda neden yok?" sorusu arama motorlarında ön plana çıktı. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi maçlarında heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan Ebrar Karakurt'un Filenin Sultanları'nın maç kadrosunda yer almaması izleyicilerin gözünden kaçmadı ve merakla araştırılmaya başlandı.