Eczaneler bayramın ikinci günü açık mı? Bayramın 1-2-3-4. Günlerinde eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, nöbetçi eczane SORGULAMA EKRANI

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Eczanelerin hafta içi mesai saatleri 08:30 – 19:00 saatleri arasındadır. Öğle yemeği molaları yoktur. Cumartesi günleri ise 09:00 ile 13:00 saatleri arası çalışmaktadırlar. Pazar günleri eczaneler açık olmaz. Bu durumlarda ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar bölgelerindeki nöbetçi eczaneler vasıtası ile hizmet alabilir.

Eczaneler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Eczaneler 08:30 - 19:00 / 09:00 - 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.