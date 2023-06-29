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Haberler Fotohaber Eczaneler bayramın ikinci günü açık mı? Bayramın 1-2-3-4. Günlerinde eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, nöbetçi eczane SORGULAMA EKRANI
Giriş Tarihi: 29.06.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 07:52

Eczaneler bayramın ikinci günü açık mı? Bayramın 1-2-3-4. Günlerinde eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, nöbetçi eczane SORGULAMA EKRANI

Bayramın ikinci günü eczanelerin çalışma durumu sorgulanıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ve hastane ve sağlık ocaklarının bu günlerde kapalı olması sebebiyle çeşitli sağlık sorunları nedeniyle ilaç ve medikal ürün ihtiyacı olan vatandaşlar eczanelerin çalışma günleri ve saatleri hakkında araştırma yapıyor. Yılın ikinci ve son dini bayramı kapsamında pek çok kamu kurumu ve özel kurumlar 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar hizmet vermiyor. Kurban kesme ibadeti yerine getirilirken yaşana görünmez kazanlara karşı vatandaşlar eczanelerin yolu u tutarken "Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, eczane çalışma durumu ve nöbetçi eczanelere ilişkin bilgiler…

Eczaneler bayramın ikinci günü açık mı? Bayramın 1-2-3-4. Günlerinde eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, nöbetçi eczane SORGULAMA EKRANI

Bayramın ikinci günü itibariyle eczanelerin çalışma durumu takip ediliyor. Hafta içleri 09:00 ila 19:00 saatleri arasında faaliyet gösteren eczanelerin bayram mesaileri merak ediliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması ve bu günlerde pek çok kamu ve özel kurum kuruluşunun yanında hastaneler ve sağlık ocaklarının da kapalı olması sebebiyle vatandaşlar eczanelerin çalışma günleri ve saatlerini sorguluyor. Kurban Bayramı öncesi 26-27 Haziran tarihlerinde kamu kurumları kapalı olurken eczaneler hizmet veremeye devam etmişti. Peki, bayramın 1-2-3-4. Günlerinde eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, eczane çalışma durumu ve nöbetçi eczanelere ilişkin bilgiler…

Eczaneler bayramın ikinci günü açık mı? Bayramın 1-2-3-4. Günlerinde eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, nöbetçi eczane SORGULAMA EKRANI

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
Eczaneler resmi tatil günleri olan 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim'de kapalı oluyor. Benzer şekilde eczaneler dini bayram günlerinde de kapalı olmaktadır. Bu sebeple Kurban Bayramı boyunca 28 Haziran, 29 Haziran, 30 Haziran, 1 Temmuz'da eczaneler kapalı olacak. Bayramda nöbetçi eczaneler il ve ilçelerde çalışmaya devam edecek.

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Eczaneler bayramın ikinci günü açık mı? Bayramın 1-2-3-4. Günlerinde eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, nöbetçi eczane SORGULAMA EKRANI

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ SORGULAMA

Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, il emniyet müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.

Nöbetçi eczaneler listesini yaşadığınız ilin Eczacılar Birliği Odası'nın resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA için tıklayınız.

Eczaneler bayramın ikinci günü açık mı? Bayramın 1-2-3-4. Günlerinde eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, nöbetçi eczane SORGULAMA EKRANI

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Eczanelerin hafta içi mesai saatleri 08:30 – 19:00 saatleri arasındadır. Öğle yemeği molaları yoktur. Cumartesi günleri ise 09:00 ile 13:00 saatleri arası çalışmaktadırlar. Pazar günleri eczaneler açık olmaz. Bu durumlarda ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar bölgelerindeki nöbetçi eczaneler vasıtası ile hizmet alabilir.

Eczaneler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Eczaneler 08:30 - 19:00 / 09:00 - 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Eczaneler bayramın ikinci günü açık mı? Bayramın 1-2-3-4. Günlerinde eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, nöbetçi eczane SORGULAMA EKRANI

ECZANELER 3 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ AÇILACAK
Resmi ve dini bayram günleri haricinde eczaneler sabah saat 09.00 ile akşam saat 19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri eczaneler açık olmaktadır. Ancak Cumartesi ve Pazar gibi hafta sonu eczaneler hizmet vermez.

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