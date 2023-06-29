Giriş Tarihi: 29.06.2023 07:52
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
07:52
Eczaneler bayramın ikinci günü açık mı? Bayramın 1-2-3-4. Günlerinde eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, nöbetçi eczane SORGULAMA EKRANI
Bayramın ikinci günü eczanelerin çalışma durumu sorgulanıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ve hastane ve sağlık ocaklarının bu günlerde kapalı olması sebebiyle çeşitli sağlık sorunları nedeniyle ilaç ve medikal ürün ihtiyacı olan vatandaşlar eczanelerin çalışma günleri ve saatleri hakkında araştırma yapıyor. Yılın ikinci ve son dini bayramı kapsamında pek çok kamu kurumu ve özel kurumlar 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar hizmet vermiyor. Kurban kesme ibadeti yerine getirilirken yaşana görünmez kazanlara karşı vatandaşlar eczanelerin yolu u tutarken "Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, eczane çalışma durumu ve nöbetçi eczanelere ilişkin bilgiler…