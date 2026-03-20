Haberler Fotohaber Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı, kaça kadar hizmet verecek? 20-22 Mart Ramazan Bayramı eczanelerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 20.03.2026 07:22

2026 Ramazan Bayramı'nda İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatleri Eczacılar Odası tarafından açıklandı. Bayram, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve arefe günü 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Açıklamaya göre bayram boyunca eczaneler, nöbetçi sistemine göre hizmet verecek.

Binlerce kişi bayram ziyaretleri ve tatil planları yaparken, olası acil ilaç ihtiyaçları nedeniyle eczanelere ilgi arttı. 2026 Ramazan Bayramı takvimiyle birlikte eczanelerin bayram süresince çalışma saatleri ve hizmet durumları vatandaşların gündeminde önemli bir yer tuttu.

BAYRAMDA ECZANELERİN ÇALIŞMA DÜZENİ

Ramazan Bayramı boyunca eczanelerin çalışma programı, resmi tatil düzenlemelerine göre şekillenir. Normalde tüm eczaneler resmi tatil günlerinde kapalı olur ve bu yıl da Türkiye genelindeki eczaneler, bayram süresince hizmet vermeyecek.

ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN NÖBETÇİ ECZANELER

Bayramda eczaneler genel olarak kapalı olsa da, acil ilaç gereksinimleri için nöbetçi eczaneler devrededir. Bayramın üç günü boyunca, her ilçe veya bölge için belirlenen nöbetçi eczaneler açık olacak. Bu eczaneler, kapılarında "Nöbetçi" tabelasıyla ve bağlı bulundukları eczacı odası tarafından görevlendirilmiş şekilde 24 saat hizmet sunar.

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

Arefe günü saat 13:00'ten sonra ve bayramın üç günü nöbetçi olarak açık olan eczanelere ulaşmak oldukça kolay. Vatandaşlar, her eczanenin kapısında veya camında bulunan güncel nöbet listelerinden bilgi alabilirler. Ayrıca dijital ortamda e-Devlet "Nöbetçi Eczane Sorgulama" servisi de kullanılabilir.

