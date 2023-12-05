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Haberler Fotohaber EGM 10 bin polis alımı ne zaman? Bakan Yerlikaya duyurdu! 10 bin polis alımı başvuru şartları neler, hangi illerde?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 12:58

EGM 10 bin polis alımı ne zaman? Bakan Yerlikaya duyurdu! 10 bin polis alımı başvuru şartları neler, hangi illerde?

EGM 10 bin polis alımı son dakika haberi duyuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrası polis alımı başvuruları hakkında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, müjdeli haberi verdi. Son dakika haberlerini okuyan vatandaşlar, "10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete'de EGM polis alımı kapsamında 10.102 kadro ihdas edilirken, lisans ve ön lisans mezunlarından alım yapılacak. Peki, EGM 10 bin polis alımı ne zaman 2024? Polis alımı başvuru nasıl yapılır, nereden, kontenjanlar belli mi? İşte detaylar

EGM 10 bin polis alımı ne zaman? Bakan Yerlikaya duyurdu! 10 bin polis alımı başvuru şartları neler, hangi illerde?

EGM 10 bin polis alımı ne zaman başlıyor, başvuru şartları belli oldu mu sorusu son dakika yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gazetecilerin sorusuna yanıt verirken, 10 bin yeni polis alımı hakkında açıklamalarda bulundu.

EGM 10 bin polis alımı ne zaman? Bakan Yerlikaya duyurdu! 10 bin polis alımı başvuru şartları neler, hangi illerde?

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.

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EGM 10 bin polis alımı ne zaman? Bakan Yerlikaya duyurdu! 10 bin polis alımı başvuru şartları neler, hangi illerde?

EGM POLİS ALIMI BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR

EGM polis alımı başvuru şartları, Resmi Gazete ilanından sonra en çok aratılanlar arasında yer aldı. İlana göre merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10.102 EGM polis alımı yapılacak.

EGM polis alımı kapsamında merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9.500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10.102 kadro ihdas edildi.

EGM 10 bin polis alımı ne zaman? Bakan Yerlikaya duyurdu! 10 bin polis alımı başvuru şartları neler, hangi illerde?

Resmi Gazete'de yayımlanan Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre EGM polis alımı kapsamında merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası alınmak üzere 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

EGM 10 bin polis alımı ne zaman? Bakan Yerlikaya duyurdu! 10 bin polis alımı başvuru şartları neler, hangi illerde?

Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.

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