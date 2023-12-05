EGM 10 bin polis alımı ne zaman? Bakan Yerlikaya duyurdu! 10 bin polis alımı başvuru şartları neler, hangi illerde?

EGM 10 bin polis alımı son dakika haberi duyuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrası polis alımı başvuruları hakkında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, müjdeli haberi verdi. Son dakika haberlerini okuyan vatandaşlar, "10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete'de EGM polis alımı kapsamında 10.102 kadro ihdas edilirken, lisans ve ön lisans mezunlarından alım yapılacak. Peki, EGM 10 bin polis alımı ne zaman 2024? Polis alımı başvuru nasıl yapılır, nereden, kontenjanlar belli mi? İşte detaylar