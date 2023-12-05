EGM 10 bin polis alımı ne zaman? Bakan Yerlikaya duyurdu! 10 bin polis alımı başvuru şartları neler, hangi illerde?

EGM POLİS ALIMI BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR

EGM polis alımı başvuru şartları, Resmi Gazete ilanından sonra en çok aratılanlar arasında yer aldı. İlana göre merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10.102 EGM polis alımı yapılacak.

EGM polis alımı kapsamında merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9.500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10.102 kadro ihdas edildi.