EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme sonuçları açıklandı! EGM Polis Atama sonuçları nereden öğrenilir?

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, bin 528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik.



Her biri; milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu… pic.twitter.com/0GFWOcQCEG