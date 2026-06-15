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Haberler Fotohaber EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme sonuçları açıklandı! EGM Polis Atama sonuçları nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 23:22

EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme sonuçları açıklandı! EGM Polis Atama sonuçları nereden öğrenilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı atama süreci kapsamında binlerce personelin görev yeri değiştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, emniyet teşkilatında geniş kapsamlı yer değişiklikleri gerçekleştirildi. Gelişmenin ardından polis atama sonuçları ve görev yeri sorgulama ekranı personeller tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme isim listesi nereden öğrenilir?

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EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme sonuçları açıklandı! EGM Polis Atama sonuçları nereden öğrenilir?

2026 yılı EGM atama sürecine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Emniyet teşkilatında görev yapan binlerce personelin yeni görev yerleri belirlenirken, polis memurları ve amirler sonuçlara ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. Atama listelerinin erişime açılmasıyla birlikte sorgulama ekranına yönelik araştırmalar da hız kazandı.

EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme sonuçları açıklandı! EGM Polis Atama sonuçları nereden öğrenilir?

EMNİYET ATAMA SONUÇLARI 2026 BELLİ OLDU!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, 1528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik" dedi.

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EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme sonuçları açıklandı! EGM Polis Atama sonuçları nereden öğrenilir?
EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme sonuçları açıklandı! EGM Polis Atama sonuçları nereden öğrenilir?

EGM ATAMA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EGM atama sonuçları ve isim listeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personel sistemleri üzerinden öğrenilebiliyor. Polis memurları ve amirler, kendilerine tanımlanan kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak yeni görev yerlerini görüntüleyebiliyor.

Atama sonuçlarının kamuya açık şekilde paylaşılması yerine personel bazlı sorgulama yöntemi uygulanıyor. Bu nedenle personellerin resmi sistemler üzerinden bireysel sorgulama yapması gerekiyor.

EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme sonuçları açıklandı! EGM Polis Atama sonuçları nereden öğrenilir?

Emniyet atama sonuçlarını aşağıdaki https://kbs.egm.gov.tr/my.policy ekranından öğrenebilirsiniz.
2026 YILI EMNİYET ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme sonuçları açıklandı! EGM Polis Atama sonuçları nereden öğrenilir?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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