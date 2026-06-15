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EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme sonuçları açıklandı! EGM Polis Atama sonuçları nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 23:22
EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme sonuçları açıklandı! EGM Polis Atama sonuçları nereden öğrenilir?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı atama süreci kapsamında binlerce personelin görev yeri değiştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, emniyet teşkilatında geniş kapsamlı yer değişiklikleri gerçekleştirildi. Gelişmenin ardından polis atama sonuçları ve görev yeri sorgulama ekranı personeller tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme isim listesi nereden öğrenilir?