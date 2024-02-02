Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ehliyet harçları 2024 güncel fiyat listesi: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, yenilememe cezası kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 11:46

Ehliyet harçları 2024 güncel fiyat listesi: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, yenilememe cezası kaç TL?

Geçerlilik süresi dolan ehliyet ile araç kullanmanın cezası 2 bin 610 TL oldu. Bu gelişme sonrası ise eski tip sürücü belgesi yenileme son tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2016 öncesi eski tip ehliyet kullananların sürücü belgelerini yeniletmeleri gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılıp idari para cezası uygulanıyor. Bu nedenle ehliyet yenileme son tarih merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Ehliyet yenileme son gün ne zaman, yenilememe cezası kaç TL? İşte Ehliyet harçları 2024 güncel liste ve tüm detaylar...

Ehliyet harçları 2024 güncel fiyat listesi: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, yenilememe cezası kaç TL?

Ehliyet yenileme son gün ne zaman sorusu yanıt arıyor. Yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılıyor ve idari para cezası uygulanıyor. Bu nedenle eski tip ehliyetlerin belirlenen tarihe kadar yenilenmesi gerekiyor. Yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almak gerekiyor. Öte yandan sürücü adayları da Ehliyet harçları 2024 güncel liste araştırması yapıyor. Peki Ehliyet yenileme son gün ne zaman, yenilememe cezası kaç TL? İşte tüm detaylar...

Ehliyet harçları 2024 güncel fiyat listesi: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, yenilememe cezası kaç TL?

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİNE ZAM GELDİ!

2024 yılına girilmesiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre değerli kağıtlardan alınan ücret tarifesi güncellendi. Buna göre ehliyet değerli kağıt bedeli 990 TL oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ehliyet harçları 2024 güncel fiyat listesi: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, yenilememe cezası kaç TL?

EHLİYET HARÇLARI 2024

Bunun yanı sıra Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre ehliyet harçları belli oldu.

A sınıfı ehliyet harcı 1308,40 TL, B sınıfı ehliyet harcı 3945,40 TL, uluslararası ehliyet harcı 2628,50 TL, diğer ehliyet sınıflarında ise harç ücreti 6583, 50 TL oldu.

Ehliyet harçları 2024 güncel fiyat listesi: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, yenilememe cezası kaç TL?

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurdu.

Buna göre, ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ehliyet harçları 2024 güncel fiyat listesi: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, yenilememe cezası kaç TL?

EHLİYET YENİLEMEME CEZASI

Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2.610 TL,

Yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2.610 TL,

Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL,

SON DAKİKA