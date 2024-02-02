Ehliyet harçları 2024 güncel fiyat listesi: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, yenilememe cezası kaç TL?

Ehliyet yenileme son gün ne zaman sorusu yanıt arıyor. Yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılıyor ve idari para cezası uygulanıyor. Bu nedenle eski tip ehliyetlerin belirlenen tarihe kadar yenilenmesi gerekiyor. Yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almak gerekiyor. Öte yandan sürücü adayları da Ehliyet harçları 2024 güncel liste araştırması yapıyor. Peki Ehliyet yenileme son gün ne zaman, yenilememe cezası kaç TL? İşte tüm detaylar...