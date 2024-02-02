Ehliyet harçları 2024 güncel fiyat listesi: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, yenilememe cezası kaç TL?

Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
11:46
Geçerlilik süresi dolan ehliyet ile araç kullanmanın cezası 2 bin 610 TL oldu. Bu gelişme sonrası ise eski tip sürücü belgesi yenileme son tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2016 öncesi eski tip ehliyet kullananların sürücü belgelerini yeniletmeleri gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılıp idari para cezası uygulanıyor. Bu nedenle ehliyet yenileme son tarih merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Ehliyet yenileme son gün ne zaman, yenilememe cezası kaç TL? İşte Ehliyet harçları 2024 güncel liste ve tüm detaylar...