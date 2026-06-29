Ekim Turizm halka arz tarihleri 2026: EKIM kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

Borsa İstanbul'da 2026 yılının en büyük halka arzlarından biri gerçekleşiyor. Intercity'nin bağlı olduğu Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş., EKIM borsa koduyla yatırımcıların karşısına çıkıyor. Yatırımcılar, şirketin büyüme hedeflerine ortak olmak amacıyla belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını aracı kurumlar ve bankalar üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler.