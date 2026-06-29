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Ekim Turizm halka arz tarihleri 2026: EKIM kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:22
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:28
Ekim Turizm halka arz tarihleri 2026: EKIM kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alan Intercity markasının çatı şirketi Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş., Borsa İstanbul'da işlem görmek için talep toplamaya başlıyor. Yatırımcıların merakla beklediği talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, dağıtılacak olası lot miktarları ve şirketin katılım endeksi durumu netlik kazandı. Peki, Ekim Turizm halka arz ne zaman, kaç lot verir?