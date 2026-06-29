Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ekim Turizm halka arz tarihleri 2026: EKIM kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:22 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:28

Ekim Turizm halka arz tarihleri 2026: EKIM kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alan Intercity markasının çatı şirketi Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş., Borsa İstanbul'da işlem görmek için talep toplamaya başlıyor. Yatırımcıların merakla beklediği talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, dağıtılacak olası lot miktarları ve şirketin katılım endeksi durumu netlik kazandı. Peki, Ekim Turizm halka arz ne zaman, kaç lot verir?

  • ABONE OL
Ekim Turizm halka arz tarihleri 2026: EKIM kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

Borsa İstanbul'da 2026 yılının en büyük halka arzlarından biri gerçekleşiyor. Intercity'nin bağlı olduğu Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş., EKIM borsa koduyla yatırımcıların karşısına çıkıyor. Yatırımcılar, şirketin büyüme hedeflerine ortak olmak amacıyla belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını aracı kurumlar ve bankalar üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler.

Ekim Turizm halka arz tarihleri 2026: EKIM kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

EKİM TURİZM HALKA ARZ TARİHLERİ VE HİSSE FİYATI NEDİR?

Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. (Intercity), SPK tarafından onaylanan izahnameye göre 1-2-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında üç gün boyunca talep toplayacak. Yatırımcılar sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında başvurularını iletebilecek. Sabit fiyatla talep toplama yönteminin uygulanacağı halka arzda, satış fiyatı 30,26 TL olarak belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ekim Turizm halka arz tarihleri 2026: EKIM kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

EKIM HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ VE DAĞITIM YÖNTEMİ

Şirketin halka arzında toplamda 161.999.998 Lot pay satışı gerçekleştirilecek. Toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 4,9 Milyar TL olan dev arzda, bireysel yatırımcılar için "Eşit Dağıtım" yöntemi uygulanacak.

Halka arz hakkında "katılım endeksine uygun değil" notu düşüldü.

Ekim Turizm halka arz tarihleri 2026: EKIM kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

EKİM TURİZM KAÇ LOT VERİR?

Bireysel yatırımcı grubuna tahsis edilen 113.400.000 lot göz önüne alındığında, halka arza katılacak kişi sayısına göre düşebilecek muhtemel lot miktarları ve bütçeleri şu şekildedir:

150 Bin katılım: ~756 Lot (22.876 TL)

250 Bin katılım: ~454 Lot (13.738 TL)

350 Bin katılım: ~324 Lot (9.804 TL)

500 Bin katılım: ~227 Lot (6.869 TL)

700 Bin katılım: ~162 Lot (4.902 TL)

1.1 Milyon katılım: ~104 Lot (3.147 TL)

1.6 Milyon katılım: ~71 Lot (2.148 TL)

2.2 Milyon katılım: ~52 Lot (1.573 TL)

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA