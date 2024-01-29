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Haberler Fotohaber EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 15:36

EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Engelli adayların kamu kuruluşlarında görev alabilmek için girdikleri sınavda başvurular 10-19 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Tercihlerini gerçekleştiren adaylar tercih sonuçlarını merakla bekliyor. Değerlendirme işlemleri gerçekleştirildikten sonra sonuçlar ilan edilecek. Birçok aday yerleştirileceği, kamu çalışanı olarak kadrolara yerleşeceği tarihe odaklandı ve tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS/Kura ile yerleştirme ne zaman erişime açılacak?

EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadroları için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için P2 puanı, lisans için ise p3 puanı kullanılacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adaylar EKPSS puanlarıyla kadrolarına yerleştirilmeyi bekliyorlar. İşte EKPSS tercih sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar

EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

EKPSS TERCİHLERİ ALINDI!

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile boş kadrolara yerleştirme için tercih işlemleri 10-19 Ocak tarihlerinde tamamlandı.

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EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı müjdesini verilmişti. Tercih işlemleri de ais.osym.gov.tr adresinden tamamlandı.

EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

EKPSS TERCİH DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak.

Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilecek.

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