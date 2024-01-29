Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
15:36
EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Engelli adayların kamu kuruluşlarında görev alabilmek için girdikleri sınavda başvurular 10-19 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Tercihlerini gerçekleştiren adaylar tercih sonuçlarını merakla bekliyor. Değerlendirme işlemleri gerçekleştirildikten sonra sonuçlar ilan edilecek. Birçok aday yerleştirileceği, kamu çalışanı olarak kadrolara yerleşeceği tarihe odaklandı ve tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS/Kura ile yerleştirme ne zaman erişime açılacak?