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Haberler Fotohaber EKPSS TERCİH SONUÇLARI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 12:20

EKPSS TERCİH SONUÇLARI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama

EKPSS yerleştirme sonuçları için araştırmalar devam ediyor. ÖSYM EKPSS tercihleri 10-19 Ocak tarihleri arasında alındı. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadroları için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için P2 puanı, lisans için ise p3 puanı kullanılacak. Birçok aday yerleştirileceği, kamu çalışanı olarak kadrolara yerleşeceği tarihe odaklandı ve tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS/Kura ile yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı tercihleri geçtiğimiz günlerde sonlandı. Tercih işlemlerinin sonlanmasıyla adaylar ÖSYM sonuç ekranına odaklandı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adaylar EKPSS puanlarıyla kadrolarına yerleştirilmeyi bekliyorlar. İşte EKPSS tercih sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar

EKPSS TERCİH SONUÇLARI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama

EKPSS TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile boş kadrolara yerleştirme için tercih işlemleri 10-19 Ocak tarihlerinde tamamlandı.

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EKPSS TERCİH SONUÇLARI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı müjdesini verilmişti. Tercih işlemleri de ais.osym.gov.tr adresinden tamamlandı.

EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama

TERCİH BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır. Yerleştirme işleminde

EKPSS TERCİH SONUÇLARI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama

adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi 9 bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

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