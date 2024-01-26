Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
12:20
EKPSS TERCİH SONUÇLARI || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama
EKPSS yerleştirme sonuçları için araştırmalar devam ediyor. ÖSYM EKPSS tercihleri 10-19 Ocak tarihleri arasında alındı. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadroları için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için P2 puanı, lisans için ise p3 puanı kullanılacak. Birçok aday yerleştirileceği, kamu çalışanı olarak kadrolara yerleşeceği tarihe odaklandı ve tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS/Kura ile yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...