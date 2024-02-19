Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama: ÖSYM ile 2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 08:01

EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama: ÖSYM ile 2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS kura sonuçları sorgulama işlemleri başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından verilen tarih sonrası Engelli Kamu Personeli yerleştirme sonuçları radara girmiş durumda. 10-19 Ocak tarihlerinde alınan başvurular sonrası engelli atama işlemleri gerçekleştiriliyor. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranına döndü. Peki, ÖSYM ile 2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama: ÖSYM ile 2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları sorgulama ÖSYM sonuç ekranı üzerinden öğrenilecek. Kura usulüne göre alınacak 2 bin 392 engelli personel kamudaki kadrolara yerleşecek. Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre sonuçlar bugün adaylar ile buluşuyor. EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta gibi sorularda detaylı araştırmaya çıktı. İşte, engelli kamu personeli atama sonucunda son durum!

EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama: ÖSYM ile 2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna göre tercihler alındı.

Adaylar tercihlerini, 10 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama: ÖSYM ile 2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

ÖSYM tarafından açıklanacak EKPSS tercih sonuçları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.

Bakan Göktaş, "19 Şubat Pazartesi günü, 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı, son 21 yılda 12 kat artırarak 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Buna göre EKPSS kura sonuçları bugün belli oluyor.

EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama: ÖSYM ile 2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, EKPSS kura yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama: ÖSYM ile 2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

SON DAKİKA