Giriş Tarihi: 19.02.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
08:01
EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama: ÖSYM ile 2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
EKPSS kura sonuçları sorgulama işlemleri başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından verilen tarih sonrası Engelli Kamu Personeli yerleştirme sonuçları radara girmiş durumda. 10-19 Ocak tarihlerinde alınan başvurular sonrası engelli atama işlemleri gerçekleştiriliyor. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranına döndü. Peki, ÖSYM ile 2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, ayrıntılar...