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Haberler Fotohaber EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? ÖSYM ile gözler EKPSS tercih tarihlerinde!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 14:40 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 14:44

EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? ÖSYM ile gözler EKPSS tercih tarihlerinde!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından memur adayları yerleştirme sürecine odaklandı. ÖSYM üzerinden yapılacak tercihlerle kamuda görev almak isteyen binlerce vatandaş, kılavuzun yayımlanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih tarihleri açıklandı mı?

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EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? ÖSYM ile gözler EKPSS tercih tarihlerinde!

Kamu kurumlarındaki engelli kadrolarına atanmayı bekleyen adaylar için tercih maratonu heyecanı gündemde. Sınav puanları ve kura başvurularının ardından, yerleştirme takvimine gözler çevrildi. 2026 EKPSS tercih tarihleri başlar başlamaz adaylar için kılavuzla belirlenen adımlar takip edilecek.

EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? ÖSYM ile gözler EKPSS tercih tarihlerinde!

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Engelli memur adaylarının kamuda istihdam edilmesini sağlayan yerleştirme işlemleri için resmi takvim henüz netleşmedi. ÖSYM'nin kılavuz hazırlık çalışmalarını tamamlamasının ardından tercih ekranının açılması bekleniyor.

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EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? ÖSYM ile gözler EKPSS tercih tarihlerinde!

ÖSYM TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANIR?

Adayların kadro seçimi yaparken rehber edineceği EKPSS tercih kılavuzu, başvuru tarihlerinin başladığı gün ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak.

EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? ÖSYM ile gözler EKPSS tercih tarihlerinde!

EKPSS KURA BAŞVURUSU YAPANLAR TERCİH EDEBİLİR Mİ?

Sınava katılan lise, ön lisans ve lisans mezunlarının yanı sıra ilkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyinde kura usulüyle başvuru yapan adaylar da tercih sürecine dahil olacak. Kuraya katılan adaylar için ayrı kadrolar açılırken, sınav puanı olanlar için farklı kadrolar listelenecek.

EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? ÖSYM ile gözler EKPSS tercih tarihlerinde!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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