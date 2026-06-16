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EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? ÖSYM ile gözler EKPSS tercih tarihlerinde!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 14:44
EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? ÖSYM ile gözler EKPSS tercih tarihlerinde!
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından memur adayları yerleştirme sürecine odaklandı. ÖSYM üzerinden yapılacak tercihlerle kamuda görev almak isteyen binlerce vatandaş, kılavuzun yayımlanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih tarihleri açıklandı mı?