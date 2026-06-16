EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? ÖSYM ile gözler EKPSS tercih tarihlerinde!

EKPSS KURA BAŞVURUSU YAPANLAR TERCİH EDEBİLİR Mİ?

Sınava katılan lise, ön lisans ve lisans mezunlarının yanı sıra ilkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyinde kura usulüyle başvuru yapan adaylar da tercih sürecine dahil olacak. Kuraya katılan adaylar için ayrı kadrolar açılırken, sınav puanı olanlar için farklı kadrolar listelenecek.