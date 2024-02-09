ELAZIĞ TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ || Kura çekimleri ne zaman, kura sonuçları ilan edildi mi?? 2024 Deprem konutları kura takvimi

Depremden etkilenen iller için deprem konutları kura çekimi canlı yayında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta her gün bir il olmak üzere sonuçlar ilan edildi. Elazığlı vatandaşlar kendi illeri için kura tarihlerini araştırıyorlar. Peki Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman?