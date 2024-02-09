Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ELAZIĞ TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ || Kura çekimleri ne zaman, kura sonuçları ilan edildi mi?? 2024 Deprem konutları kura takvimi
Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 16:39

ELAZIĞ TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ || Kura çekimleri ne zaman, kura sonuçları ilan edildi mi?? 2024 Deprem konutları kura takvimi

TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutları çekimleri başladı. Depremde yıkılmış ve hasar görmüş evlerin yerine inşa edilen deprem konutlarının yerleri ve hak sahipleri kura ile belirleniyor. İlk olarak Hatay ile başlayan kura çekimi daha sonra Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ile devam ediyor. En son Adıyaman deprem konutları kura çekimlerinin açıklanmasıyla birlikte Elazığ TOKİ deprem konutları kura çekimi ne zaman, kura sonuçları belli oldu mu? soruları sorulmaya başladı. İşte, Elazığ deprem konutları kura çekimi hakkında detaylar

ELAZIĞ TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ || Kura çekimleri ne zaman, kura sonuçları ilan edildi mi?? 2024 Deprem konutları kura takvimi

Depremden etkilenen iller için deprem konutları kura çekimi canlı yayında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta her gün bir il olmak üzere sonuçlar ilan edildi. Elazığlı vatandaşlar kendi illeri için kura tarihlerini araştırıyorlar. Peki Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman?

ELAZIĞ TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ || Kura çekimleri ne zaman, kura sonuçları ilan edildi mi?? 2024 Deprem konutları kura takvimi

ELAZIĞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Elazığ deprem konu çekim tarihi henüz açıklanmadı. Elazığ TOKİ kura çekim takvimi belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ELAZIĞ TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ || Kura çekimleri ne zaman, kura sonuçları ilan edildi mi?? 2024 Deprem konutları kura takvimi

ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Deprem konutları kura sonuçları, kura çekim işleminin tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

ELAZIĞ TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ || Kura çekimleri ne zaman, kura sonuçları ilan edildi mi?? 2024 Deprem konutları kura takvimi

46 BİN KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLİYOR

TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından devam eden afet konutları ve köy evlerinin teslimine başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 3 Şubat'ta Hatay'da gerçekleştirilen konut teslim töreninin ardından 4 Şubat'ta Gaziantep'te TOKİ ve Yapı İşleri eliyle yapılan kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Şubat ayı içerisinde toplamda 45 bin 901 konutun kura çekimleri tamamlanarak depremzedelere teslim edilecek.

ELAZIĞ TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ || Kura çekimleri ne zaman, kura sonuçları ilan edildi mi?? 2024 Deprem konutları kura takvimi

2 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI 75 BİNE ULAŞACAK

Mart ayının ortasına kadar ise 30 bin konutun daha kuraları gerçekleştirilecek. 2 ayın sonunda toplamda 75 bin 364 konutun kuraları tamamlanıp, depremzedelere teslim edilmiş olacak.

SON DAKİKA