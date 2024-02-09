Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
16:39
ELAZIĞ TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ || Kura çekimleri ne zaman, kura sonuçları ilan edildi mi?? 2024 Deprem konutları kura takvimi
TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutları çekimleri başladı. Depremde yıkılmış ve hasar görmüş evlerin yerine inşa edilen deprem konutlarının yerleri ve hak sahipleri kura ile belirleniyor. İlk olarak Hatay ile başlayan kura çekimi daha sonra Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ile devam ediyor. En son Adıyaman deprem konutları kura çekimlerinin açıklanmasıyla birlikte Elazığ TOKİ deprem konutları kura çekimi ne zaman, kura sonuçları belli oldu mu? soruları sorulmaya başladı. İşte, Elazığ deprem konutları kura çekimi hakkında detaylar