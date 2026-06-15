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Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında? İşte Altı Üstü İstanbul'un Naz'ı Elçin Zehra İrem'in hayatı
Giriş Tarihi: 15.06.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 14:31
Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında? İşte Altı Üstü İstanbul'un Naz'ı Elçin Zehra İrem'in hayatı
Ekranların taze ve başarılı yüzlerinden biri olan Elçin Zehra İrem, ATV'nin dikkat çeken dizisi Altı Üstü İstanbul'da canlandırdığı Naz Başer karakteriyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide zenginlik içinde büyümüş, fedakar ve iyi niyetli bir genç kızı canlandıran oyuncunun hayatı, yaşı ve kariyeri izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. Peki; Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?