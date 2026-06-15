Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında? İşte Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in hayatı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NAZ KİMDİR?

Tüm hayatının geçmişteki büyük bir yalana dayandığından habersiz, zenginlik içinde büyümüş iyi niyetli ve fedakar bir genç kızdır. Toksik ilişkisinden uzaklaşıp sahici bir aşka çekildikçe, kendisine en zıt sandığı rakibinin aslında onu gerçek köklerine götürecek kilit isim olduğunu keşfedecektir.