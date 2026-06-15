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Haberler Fotohaber Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında? İşte Altı Üstü İstanbul'un Naz'ı Elçin Zehra İrem'in hayatı
Giriş Tarihi: 15.06.2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 14:31

Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında? İşte Altı Üstü İstanbul'un Naz'ı Elçin Zehra İrem'in hayatı

Ekranların taze ve başarılı yüzlerinden biri olan Elçin Zehra İrem, ATV'nin dikkat çeken dizisi Altı Üstü İstanbul'da canlandırdığı Naz Başer karakteriyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide zenginlik içinde büyümüş, fedakar ve iyi niyetli bir genç kızı canlandıran oyuncunun hayatı, yaşı ve kariyeri izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. Peki; Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

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Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında? İşte Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in hayatı

ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul'da Naz karakterine hayat veren Elçin Zehra İrem, duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla magazin gündeminin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Genç oyuncunun yer aldığı diziler en çok merak edilen başlıklar arasında.

Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında? İşte Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in hayatı

ELÇİN ZEHRA İREM KİMDİR?

2002 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elçin Zehra İrem, lise eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

Oldukça popüler yapımlarda boy gösteren İrem, ATV'nin yeni ve iddialı yapımı Altı Üstü İstanbul'da Naz karakterine hayat verecek.

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Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında? İşte Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in hayatı

ELÇİN ZEHRA İREM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Altı Üstü İstanbul

Hudutsuz Sevda

Sevdiğim Sensin

Kardeşlerim

Safir

Hicran

Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında? İşte Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in hayatı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NAZ KİMDİR?

Tüm hayatının geçmişteki büyük bir yalana dayandığından habersiz, zenginlik içinde büyümüş iyi niyetli ve fedakar bir genç kızdır. Toksik ilişkisinden uzaklaşıp sahici bir aşka çekildikçe, kendisine en zıt sandığı rakibinin aslında onu gerçek köklerine götürecek kilit isim olduğunu keşfedecektir.

Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında? İşte Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in hayatı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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