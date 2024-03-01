İŞTE VEDA EDEN! 29 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte Survivor’a veda eden isim...

Survivor All Star 2024'te dün gece eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarının fenomen yarışmasında dün akşam kadınlar potasında yer alan Pınar, Aysu, Begüm, Aleyna, Gizem arasından biri yarışmaya veda etti. Survivor kim elendi sorusuna yanıt arayan izleyiciler arama motorlarına yöneldi. Kritik gecede bir veda yaşandı. Peki, 29 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti?