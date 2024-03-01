Giriş Tarihi: 01.03.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
07:34
İŞTE VEDA EDEN! 29 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte Survivor'a veda eden isim...
Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da dün gece eleme heyecanı yaşandı. Pınar, Aleyna, Aysu, Begüm ve Gizem'in potada yer aldığı yarışmada gerilim ve heyecan hat safhaya yükseldi. Elenen isim gecenin sonunda belli olurken o anlara yetişemeyenler Survivor'a kim veda etti öğrenmek istiyor. İşte Survivor'a veda eden isim...