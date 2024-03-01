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Haberler Fotohaber İŞTE VEDA EDEN! 29 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte Survivor'a veda eden isim...
Giriş Tarihi: 01.03.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 07:34

İŞTE VEDA EDEN! 29 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte Survivor'a veda eden isim...

Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da dün gece eleme heyecanı yaşandı. Pınar, Aleyna, Aysu, Begüm ve Gizem'in potada yer aldığı yarışmada gerilim ve heyecan hat safhaya yükseldi. Elenen isim gecenin sonunda belli olurken o anlara yetişemeyenler Survivor'a kim veda etti öğrenmek istiyor. İşte Survivor'a veda eden isim...

İŞTE VEDA EDEN! 29 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte Survivor’a veda eden isim...

Survivor All Star 2024'te dün gece eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarının fenomen yarışmasında dün akşam kadınlar potasında yer alan Pınar, Aysu, Begüm, Aleyna, Gizem arasından biri yarışmaya veda etti. Survivor kim elendi sorusuna yanıt arayan izleyiciler arama motorlarına yöneldi. Kritik gecede bir veda yaşandı. Peki, 29 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti?

İŞTE VEDA EDEN! 29 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte Survivor’a veda eden isim...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da 29 Şubat'ta eleme düellosundan önce kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Survivor ödül oyununda karşı karşıya geldi. Tazyikli su ve dönen parkurda bayrak toplamaya çalışan mavi ve kırmızı takım zorlu dakikalar yaşadı.

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İŞTE VEDA EDEN! 29 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte Survivor’a veda eden isim...

Yiyecek ödülü için tep etaplı oynanan oyunda Atakan-Hakan eşleşmesi kazanan takımı belirledi. Mücadelenin kazananı ise 7-8'lik skorla KIRMIZI TAKIM oldu.

İŞTE VEDA EDEN! 29 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte Survivor’a veda eden isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2024 yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. En son kadın elemesi haftasında Sahra'nın adaya sürpriz vedası üzerine eleme yapılmamıştı. Bu nedenle bu hafta eleme düellosunda 5 yarışmacı karşı karşıya geldi.

İŞTE VEDA EDEN! 29 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte Survivor’a veda eden isim...

Aleyna - Begüm karşılaşmasının kazananı Aleyna oldu. Böylelikle Aleyna adını adaylıktan sildirmeyi başardı.

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