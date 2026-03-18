Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2026: En güzel dualı, resimli Ramazan ayına veda mesajları yayında!

Giriş Tarihi: 18.03.2026 10:54

On bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine girildi. Manevi huzur ve bereketle geçen bu mübarek zaman dilimi, yerini bayram coşkusuna bırakıyor. Kadir Gecesi ile taçlanan Ramazan'ın ardından, Müslümanlar bu özel aya veda ediyor. "Elveda Ya Şehr-i Ramazan" ifadeleriyle yapılan paylaşımlar dikkat çekerken, dualı ve anlamlı veda mesajları da öne çıkıyor. İşte, Ramazan ayına veda için en çok paylaşılan mesajlar…

Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olarak kabul edilen Ramazan, ibadetlerle dolu günlerin ardından sona eriyor. Oruçların tutulduğu, teravihlerin eda edildiği bu mübarek süreç tamamlanırken, bayram hazırlıkları hız kazanıyor. Bir yanda Ramazan'a veda etmenin burukluğu hissedilirken, diğer yanda bayram sabahına ulaşmanın sevinci yaşanıyor. Vatandaşlar ise sosyal medya ve mesajlaşma platformları üzerinden paylaştıkları anlamlı ve dualı mesajlarla bu bereketli ayı uğurlamaya devam ediyor. İşte, en güzel dualı, resimli, hadisli elveda Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri...

ELVEDA YA ŞEHRİ RAMAZAN MESAJLARI

"Ramazan başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluştur." Bu mübarek ayın hürmetine Rabbim dualarımızı kabul etsin, oruçlarımızı makbul eylesin. 🤲

Elveda ya Şehr-i Ramazan… Gönlümüzün incisi, kalbimizin huzuru, bizi affeden Rabbimiz… Seni unutmayacağız. 🌙

"Oruç kalkandır." hadisi ile bizleri sabırlı kıldın, Ramazan… Kalplerimizdeki iman ışığını söndürme Allah'ım. ✨

EN GÜZEL RAMAZAN'A VEDA MESAJLARI

Her iftar sonrası yükselen dualar, her sahurda edilen niyazlar… Elveda Ramazan, gönlümüzde iz bıraktın.

Ey rahmet ve mağfiret ayı… Seninle temizlenen ruhumuzu kaybetmeyelim. Ya Rabbi, kazandıklarımızı baki eyle.

Ramazan, hoşça kal… Bu ayda attığımız her adım, ettiğimiz her dua kabul olsun. 🤲

"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak oruç tutarsa günahları affolur." (Buhari, Müslim) Dualarımız affolunmuş, kalplerimiz huzur dolu…

Elveda mübarek ay… Tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız teravihler, ettiğimiz dualar Rabbim katında kabul olsun.

Bu Ramazan, gönüllerimizi temizledi, sabırla dolu günler öğretti. Allah'ım, bizi her ayın rahmetine eriştir.

Elveda Ramazan… Kalbimizde bıraktığın nur, hayatımız boyunca rehberimiz olsun. 🌙

Ey Şehr-i Ramazan… Hoş geldin sevap, hoş geldin huzur… Gidişin hüzünlü ama kazandırdığın güzellikler baki.

Allah'ım, bizleri oruç ve namazlarımızda affet, dualarımızı kabul et. Ramazan, elveda…

"Oruçlunun iki sevinci vardır: biri iftar anı, diğeri Rabbinin huzuruna kavuştuğu an." Bu ay, o sevinçleri tattırdı bize.

Ramazan, gönüllere işlediğin iyiliği bırakıp gidiyorsun… Kalbimizdeki huzur seninle kalsın.

Elveda ya rahmet ayı… Senin hatıran için ettiğimiz dualar, Rabbim katında makbul olsun. 🤲

Her sahurda uyanışımız, her iftarda şükürlerimiz… Elveda Ramazan, iyiliğin ve bereketin daim olsun.

Ey mübarek ay… Gidişin hüzün, bıraktığın hazine paha biçilemez. Allah kabul etsin dualarımızı.

"Kim bir Ramazan günü oruç tutarsa, geçmiş günahları affolur." (İbn Mâce) Rabbim, günahlarımızı temizlediğin için sana şükürler olsun.

Hoşça kal Ramazan… Kalbimizdeki huzur, sabır ve şükür seninle kalsın.

Ey ayların en hayırlısı… Bıraktığın nur, gönlümüzdeki karanlığı aydınlatsın, Rabbim kabul etsin dualarımızı. 🌙

Elveda Ramazan… Oruçlarımız, teravihlerimiz ve dualarımız Rabbimizin rızasına ulaşsın.

Her oruçlu gün, sabırla yoğruldu; her dua, kalbimizde yankı buldu… Allah kabul etsin.

Ey Şehr-i Ramazan… Sana veda ederken, Rabbimden huzur ve af diliyoruz. 🤲

"Ramazan ayı geldi, geceleri ihya ediniz, gündüzleri oruç tutunuz." (Hadis-i Şerif) Seninle öğrendik, Ramazan… Elveda…

Gönüllerimizde bıraktığın sevgi ve sabır izi, her zaman yolumuzu aydınlatsın.

Elveda mübarek ay… Bizleri bağışlayan Allah'ımıza şükürler olsun, dualarımız kabul olsun.

Ramazan'ın bereketi kalplerimizde, sabrı hayatımızda daim olsun.

Ey ayların sultanı… Seninle yükselen dualar, Rabbim katında makbul olsun. 🌙

Elveda Ramazan… Hoş geldin bayram sevinci… Allah kabul etsin yaptığımız ibadetleri.

Ey rahmet ayı… Her iftar, her teravih, her dua kalplerimizde baki… Seni unutmayacağız. 🤲

