Haberler
Fotohaber
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2026 OCAK | Bankalar arası rekabet arttı! Emekli promosyonları ne kadar?
Giriş Tarihi: 08.01.2026 08:05
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2026 OCAK | Bankalar arası rekabet arttı! Emekli promosyonları ne kadar?
2026 Ocak ayıyla birlikte bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları yeniden mercek altına alındı. Maaşını farklı bankalara taşıyarak ek ödeme almak isteyen emekliler, en yüksek promosyon tutarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Garanti BBVA, Halkbank, TEB ve diğer bankaların güncel emekli promosyon teklifleri karşılaştırılmaya başlandı. Peki, en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?