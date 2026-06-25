Emekli banka promosyonları: Rekabet kızıştı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi bankada?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 25.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödül imkânı sunan yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, ek harcama ve ürün kullanımlarına bağlı bonus fırsatları da sağlanıyor.

Ek Ödüllerle Toplam 10.000 TL Bonus İmkanı

Kampanya dahilinde Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak 2.000 TL'lik harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap üzerinden yapılacak 2.000 TL'lik kullanıma 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesi satın alımına 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan ek bonus veriliyor.

Bu ek ödemelerle birlikte emeklilerin toplamda 25.000 TL'ye kadar promosyon ve ödül kazanabileceği belirtiliyor.

Kampanya Tarihleri Belli Oldu

Garanti BBVA'nın emekli promosyon kampanyası 1 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Banka, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu da açıkladı.