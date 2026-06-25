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Emekli banka promosyonları: Rekabet kızıştı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi bankada?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:50
Emekli banka promosyonları: Rekabet kızıştı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi bankada?
Emekli promosyonları, Haziran 2026'da bankaların güncel kampanyalarıyla yeniden gündeme geldi. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen vatandaşlar, sunulan ödeme ve avantajları karşılaştırıyor. Artan rekabetle birlikte emekli banka promosyonları da emeklilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.