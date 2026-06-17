Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli Maaş Zammı Örnek Hesaplama | 2026 Temmuz ayı emekli zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:38

Emekli Maaş Zammı Örnek Hesaplama | 2026 Temmuz ayı emekli zammı ne kadar olacak?

Temmuz ayı için heyecanlı bekleyiş sürerken SSK, Bağ-Kur emeklisinin gözü yapılacak zam oranlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranı ile en düşük emekli maaşı tahminleri şekillendi. Peki 2026 Emekli zam oranı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? İşte detaylar…

  • ABONE OL
Emekli Maaş Zammı Örnek Hesaplama | 2026 Temmuz ayı emekli zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de emeklilerin gündeminde, 2026 Temmuz emekli zammı hakkındaki gelişmeler yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son veri ile emekli maaş zammı netlik kazanacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yapılan yeni hesaplamalar ön plana çıktı.

Emekli Maaş Zammı Örnek Hesaplama | 2026 Temmuz ayı emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli Maaş Zammı Örnek Hesaplama | 2026 Temmuz ayı emekli zammı ne kadar olacak?

2026 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.


TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

Emekli Maaş Zammı Örnek Hesaplama | 2026 Temmuz ayı emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİYE ZAM ORANLARI

Toplam enflasyon: %16.60

5 aylık enflasyon farkı: %5.04

Toplu sözleşme zammı: %7

Kümülatif zam: %12.40

Emekli Maaş Zammı Örnek Hesaplama | 2026 Temmuz ayı emekli zammı ne kadar olacak?

TAHMİNLER NEYİ GÖSTERİYOR?

5 aylık oranın yüzde 16.61 çıkmasından sonra Haziran enflasyonu ve Temmuz artışı için de tahminler ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada iki ayrı tahmin ortaya çıktı. Merkez Bankası son enflasyon raporu ile yıl sonu tahminini güncelledi ve yüzde 26 olarak açıkladı.

Emekli Maaş Zammı Örnek Hesaplama | 2026 Temmuz ayı emekli zammı ne kadar olacak?

İkinci tahmin ise yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden geldi. Buna göre ekonomistler haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti.Merkez Bankası'nın Yüzde 26'lık yıl sonu tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz artışını yüzde 17.38 olarak belirlerken, memurlar ve memur emeklileri de 5.75 puanlık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 13.15 artış alacak.

Emekli Maaş Zammı Örnek Hesaplama | 2026 Temmuz ayı emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli Maaş Zammı Örnek Hesaplama | 2026 Temmuz ayı emekli zammı ne kadar olacak?

KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.58

6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83

Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7

Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA