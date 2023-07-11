EMEKLİ MAAŞI 7500 OLANLARIN YENİ MAAŞI NE KADAR OLDU || 7500 lira emekli maaşı alanlara temmuzda zam var mı, yok mu?

Temmuz- Aralık ayları için geçerli olan yeni emekli maaşları belli olurken binlerce vatandaş 7500 lira emekli maaşı alanlar ne kadar zam olacak sorusuna yanıt arıyor. 7500 lira ve üzeri aylık alan SSK ve Bağkur emeklileri "Emekli maaşı 7500 olan temmuzda zam var mı, yok mu? " sorusunu araştırıyor. TÜİK 6 aylık enflasyon oranını yüzde 19,77 olarak açıklarken Başkan Erdoğan bu oranı yukarı çekerek yüzde yirmi beşe çıkardı. Bu zam oranı sadece kök aylıklara yapılacak. Peki, emekli maaşı 7500 TL olan temmuzda ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, yanıtı…