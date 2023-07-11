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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI 7500 OLANLARIN YENİ MAAŞI NE KADAR OLDU || 7500 lira emekli maaşı alanlara temmuzda zam var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 11.07.2023 00:04 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 00:04

EMEKLİ MAAŞI 7500 OLANLARIN YENİ MAAŞI NE KADAR OLDU || 7500 lira emekli maaşı alanlara temmuzda zam var mı, yok mu?

Temmuz- Aralık ayları için geçerli olan yeni emekli maaşları belli olurken binlerce vatandaş 7500 lira emekli maaşı alanlar ne kadar zam olacak sorusuna yanıt arıyor. 7500 lira ve üzeri aylık alan SSK ve Bağkur emeklileri "Emekli maaşı 7500 olan temmuzda zam var mı, yok mu? " sorusunu araştırıyor. TÜİK 6 aylık enflasyon oranını yüzde 19,77 olarak açıklarken Başkan Erdoğan bu oranı yukarı çekerek yüzde yirmi beşe çıkardı. Bu zam oranı sadece kök aylıklara yapılacak. Peki, emekli maaşı 7500 TL olan temmuzda ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, yanıtı…

EMEKLİ MAAŞI 7500 OLANLARIN YENİ MAAŞI || 7500 lira emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak, temmuzda zam var mı, yok mu?

Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranları belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından emekliye yapılacak zam oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Yüzde 25'lik zamda kök aylık esas olacak. Geçtiğimiz Mart ayında en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz zammı emeklilerin kök aylıklarına göre hesaplanacak. Peki, emekli maaşı 7500 TL olan temmuzda ne kadar, kaç TL maaş alacak? Emekli maaşı 7500 olan temmuzda zam var mı, yok mu? İşte, yanıtı…

EMEKLİ MAAŞI 7500 OLANLARIN YENİ MAAŞI || 7500 lira emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak, temmuzda zam var mı, yok mu?

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

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EMEKLİ MAAŞI 7500 OLANLARIN YENİ MAAŞI || 7500 lira emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak, temmuzda zam var mı, yok mu?

ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak.

Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı 4 bin 720 lira çıktı.

En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 4 bin 439 liradan 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı 4 bin 184 liradan 4268 liraya yükseldi.

EMEKLİ MAAŞI 7500 OLANLARIN YENİ MAAŞI || 7500 lira emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak, temmuzda zam var mı, yok mu?

7500 LİRA EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak.

Kök maaşı 6000- olanlar: 6 bin TL'nin altında kök maaşı olanların maaşı yüzde 25 zamla 7 bin 500 TL'yi geçemeyecek. Devlet bu kişilerin maaşlarını 7 bin 500 TL'ye tamamlayacak.

Kök maaşı 6000+ olanlar:n 6 bin TL'nin üstünde kök maaşı olan vatandaşlar yüzde 25 zamdan yaralanabilecek.

EMEKLİ MAAŞI 7500 OLANLARIN YENİ MAAŞI || 7500 lira emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak, temmuzda zam var mı, yok mu?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25 zamlı aylığını Temmuz ayında alacak. Yasal düzenleme Meclis Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak.

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