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EMEKLİ PROMOSYON 2026 HAZİRAN | Bankalar arası rekabet arttı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 07:37
EMEKLİ PROMOSYON 2026 HAZİRAN | Bankalar arası rekabet arttı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekli promosyon kampanyaları haziran ayında güncellenen tutarlarla yeniden gündeme geldi. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler, bankaların sunduğu nakit promosyon miktarlarını ve ek kampanyaları araştırıyor. Kamu ve özel bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte ödemelerde de dikkat çeken rakamlar ortaya çıkmaya başladı. İşte, Haziran 2026 itibarıyla bankanın promosyon ödemeleri...