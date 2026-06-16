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Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Haziran en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 08:48
Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Haziran en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?
Emekli promosyon kampanyaları haziran ayında bankaların güncellediği yeni tutarlarla yeniden gündeme geldi. Emekli maaşını taşımayı düşünen vatandaşlar, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini ve en yüksek ödemenin hangi kurum tarafından sunulduğunu araştırıyor. Kamu ve özel bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte promosyon tutarları dikkat çekici seviyelere ulaştı.