Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?

Maaşı 25 bin TL ile 29.999 TL arasında olan emekliler, banka kampanyalarına bağlı olarak en az 27 bin TL ile 38 bin TL arasında promosyon alma şansına sahip olacak.

Aylık emekli maaşı 30 bin TL ve üzerinde olanlar için ise 2026'da promosyon miktarının en az 32 bin TL'den başlayıp 45 bin TL, 35.000 TL'nin üzerindekiler için ise 50 bin TL'ye kadar promosyonlar sürpriz olmayacak.

Bankalar 2025 yılında olduğu gibi ek avantajlarla bu miktarı 60 bin TL'nin de üzerine çıkarabilir. Emekli maaşı için yeni promosyon tekliflerinin önümüzdeki günlerde bankalar tarafından tek tek duyurulması bekleniyor.