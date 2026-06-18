Haberler
Fotohaber
Emekli promosyon ödemeleri güncellendi! En yüksek emekli promosyon ödemesi hangi bankadan alınır?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 18:34
Emekli promosyon ödemeleri güncellendi! En yüksek emekli promosyon ödemesi hangi bankadan alınır?
Emekli promosyonları Haziran 2026 döneminde bankaların güncel kampanyalarıyla yeniden gündeme geldi. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, sunulan nakit ödeme ve ek avantajları yakından takip ediyor. Kamu ve özel bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte promosyon tutarlarında da dikkat çeken değişiklikler görülüyor. Son gelişmelerle birlikte emekli banka promosyonları yeniden yoğun ilgi görüyor.