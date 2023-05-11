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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan refah payı açıklaması! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 08:12

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan refah payı açıklaması! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Emekli maaşı zammı son durum araştırılmakta. Her 6 ayda bir TÜİK enflasyon oranları üzerinden emekli ve memurlara yapılan emekli zammı 2023 için son 2 TÜİK enflasyon oranı kaldı. Emekli zammı hesaplama ekranı üzerinden vatandaşlar en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, refah payı ile birlikte vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğini dile getirdi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlara TÜİK enflasyon oranı ve refah payı ile birlikte zam Temmuz ayı itibariyle yapılacak. Peki, emekli zammı ne kadar 2023? İşte emekli maaşı hesaplama 2023 ekranı

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan refah payı açıklaması! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Emekli maaş zammı hesaplama 2023 araştırması devam ediyor. Ek zam ve refah payı değerlendirmesi üzerinden SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamaları bu noktada sıklıkla araştırılıyor. Peki, emeli zammı ne zaman ve ne kadar yapılacak? İşte detaylar

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan refah payı açıklaması! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan refah payı açıklaması! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan refah payı açıklaması! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan refah payı açıklaması! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ, MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz.

Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.'

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