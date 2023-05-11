Giriş Tarihi: 11.05.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 08:12

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan refah payı açıklaması! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Emekli maaşı zammı son durum araştırılmakta. Her 6 ayda bir TÜİK enflasyon oranları üzerinden emekli ve memurlara yapılan emekli zammı 2023 için son 2 TÜİK enflasyon oranı kaldı. Emekli zammı hesaplama ekranı üzerinden vatandaşlar en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, refah payı ile birlikte vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğini dile getirdi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlara TÜİK enflasyon oranı ve refah payı ile birlikte zam Temmuz ayı itibariyle yapılacak. Peki, emekli zammı ne kadar 2023? İşte emekli maaşı hesaplama 2023 ekranı