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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: 6 aylık veri tamamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 10:23 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 10:31

EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: 6 aylık veri tamamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplamaları için nefesler tutuldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 5 aylık kümülatif verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden cebine koyduğu net oran yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı enflasyon verisinin de sisteme eklenmesiyle kesinleşecek nihai tabloda rakam rakam emekli maaşı hesaplama işlemleri başlayacak.

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EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: 6 aylık veri tamamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Yılın ikinci yarısına doğru ilerlerken, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı oranlarının belirlenmesinde kritik viraja girildi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre Haziran ayı tüketici fiyat endeksi beklentisinin yüzde 1,36 olarak açıklanması, 6 aylık toplam artış tahminini yüzde 18 seviyesine taşıdı.

EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: 6 aylık veri tamamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?

5 AYLIK KESİNLEŞEN ENFLASYON FARKI

TÜİK'in resmi takvimine göre Mayıs ayı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,71 oranında artış göstermesi, 2026 yılının ilk 5 aylık birikimli enflasyonunu yüzde 16,60 seviyesinde tescilledi. Bu durum, tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yasal olarak yüzde 16,60'lık hak ediş kazandığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

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EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: 6 aylık veri tamamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan kanuni düzenlemeler ve Hazine destekleriyle 20 bin TL barajına çekilen en düşük emekli maaşı için yeni formüller masada bulunuyor. Eğer mevcut taban aylık uygulamasına, 6 aylık beklenen enflasyon oranı olan yüzde 18 aynen yansıtılırsa en düşük emekli aylığı 23 bin 600 TL seviyesine yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: 6 aylık veri tamamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?

KÖK MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: KİM NE KADAR ALACAK?

Emekli maaşı hesaplamalarında en çok kafa karıştıran nokta olan kök aylık, e-Devlet ve SGK dökümlerinde yer alan net kazanç tutarıdır. Temmuz ayında açıklanacak nihai zam oranları, doğrudan vatandaşların kök maaşlarına uygulanacak. Beklenen yüzde 18'lik tahmini senaryoya göre güncel maaş tablosu şu şekilde şekilleniyor:

  • Mevcut kök maaşı 20.000 TL olan bir emekli, Temmuz ayında 23.600 TL alacak.
  • Mevcut kök maaşı 25.000 TL olan bir emekli, yeni dönemde 29.500 TL seviyesine ulaşacak.
  • Mevcut kök maaşı 30.000 TL olan hak sahibinin yeni aylığı ise 35.400 TL olarak hesaplara yatacak.

Emekli zammı 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak son enflasyon rakamları ile kesinleşmiş olacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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