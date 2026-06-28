EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: 6 aylık veri tamamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan kanuni düzenlemeler ve Hazine destekleriyle 20 bin TL barajına çekilen en düşük emekli maaşı için yeni formüller masada bulunuyor. Eğer mevcut taban aylık uygulamasına, 6 aylık beklenen enflasyon oranı olan yüzde 18 aynen yansıtılırsa en düşük emekli aylığı 23 bin 600 TL seviyesine yükselecek.