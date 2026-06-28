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EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: 6 aylık veri tamamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 10:31
EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: 6 aylık veri tamamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplamaları için nefesler tutuldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 5 aylık kümülatif verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden cebine koyduğu net oran yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı enflasyon verisinin de sisteme eklenmesiyle kesinleşecek nihai tabloda rakam rakam emekli maaşı hesaplama işlemleri başlayacak.