EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş artışı için kritik süreç devam ediyor. İlk beş aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından Merkez Bankası'nın haziran ayına ilişkin beklenti anketi de zam hesaplarında önemli bir gösterge olarak öne çıktı. Temmuz ayında açıklanacak son veriyle birlikte nihai oran kesinleşecek. Ancak bunun öncesinde 6 aylık tahmini enflasyona göre emekli zammı hesaplaması şu şekilde;