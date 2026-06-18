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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 06:51

EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz 2026 emekli zammı için geri sayım sürerken gözler son enflasyon verisine çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan haziran ayı enflasyon beklentisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına ilişkin yeni hesaplamaları gündeme taşıdı. Beş aylık kesinleşen enflasyon verilerinin üzerine haziran tahminlerinin eklenmesiyle birlikte emekli maaşlarında oluşabilecek artış oranları daha net bir görünüm kazandı. Milyonlarca emekli, zamlı maaşların ne kadar olacağını araştırıyor.

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EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş artışı için kritik süreç devam ediyor. İlk beş aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından Merkez Bankası'nın haziran ayına ilişkin beklenti anketi de zam hesaplarında önemli bir gösterge olarak öne çıktı. Temmuz ayında açıklanacak son veriyle birlikte nihai oran kesinleşecek. Ancak bunun öncesinde 6 aylık tahmini enflasyona göre emekli zammı hesaplaması şu şekilde;

EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI HAZİRAN ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak zam oranları için en güçlü veri kaynağı oldu. 68 reel ve finansal sektör temsilcisinin katılımıyla hazırlanan raporda, Haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak belirlendi.

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EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: SSK VE BAĞ-KUR İÇİN YÜZDE 18,19

Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yüzde 16,60'lık enflasyon artışı zaten cebe konmuştu. Haziran ayı için öngörülen yüzde 1,36'lık artışın eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 18,19'a ulaşması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olan vatandaşlar, herhangi bir ek refah payı kararı verilmediği takdirde doğrudan yüzde 18,19 oranında zammı garantilemiş olacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

YENİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR AYLIKLARI TABLOSU

Mevcut durumda 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yüzde 18,19'luk tahminin kesinleşmesi halinde 23.638 TL seviyesine yükselecek.

Memur ve memur emeklileri tarafında ise toplu sözleşme ile enflasyon farkı formülü devreye giriyor. Yüzde 6,48'lik enflasyon farkına eklenecek yüzde 7'lik toplu sözleşme payı ile memur kesiminin zammı yüzde 13,93 olacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

MAAŞLARA GÖRE KADEMELİ TEMMUZ 2026 ZAM HESAPLAMA LİSTESİ

Beklentiler doğrultusunda, Temmuz ayında sigortalıların mevcut gelirlerine göre oluşacak yeni maaş skalası şu şekilde listeleniyor:

EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Mevcut Maaş: 20.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 23.320 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 23.638 TL

Mevcut Maaş: 25.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 29.150 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 29.548 TL

Mevcut Maaş: 30.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 34.980 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 35.457 TL

Mevcut Maaş: 35.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 40.810 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 41.366 TL

Mevcut Maaş: 40.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 46.640 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 47.274 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca hak sahibinin kilitlendiği kesin zam oranları 3 Temmuz 2026 tarihinde TÜİK'in Haziran ayı verilerini ilan etmesiyle netlik kazanacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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