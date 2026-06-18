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EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 06:51
EMEKLİ ZAMMI 2026 TEMMUZ HESABI: Son 1 veri! SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz 2026 emekli zammı için geri sayım sürerken gözler son enflasyon verisine çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan haziran ayı enflasyon beklentisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına ilişkin yeni hesaplamaları gündeme taşıdı. Beş aylık kesinleşen enflasyon verilerinin üzerine haziran tahminlerinin eklenmesiyle birlikte emekli maaşlarında oluşabilecek artış oranları daha net bir görünüm kazandı. Milyonlarca emekli, zamlı maaşların ne kadar olacağını araştırıyor.