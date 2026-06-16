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Emekli Zammı 2026 Temmuz Hesaplama: 23.322 TL'ye ulaştı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 09:36
Emekli Zammı 2026 Temmuz Hesaplama: 23.322 TL'ye ulaştı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz 2026 emekli zammı için Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları netleşti. Haziran ayı enflasyon beklentisi doğrultusunda milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak yeni tablo şekillendi. SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının yanı sıra memurların alacağı refah payı hariç kesinleşen oranlar tablolara yansıdı. Peki, yeni en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?