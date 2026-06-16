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Haberler Fotohaber Emekli Zammı 2026 Temmuz Hesaplama: 23.322 TL'ye ulaştı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 09:36

Emekli Zammı 2026 Temmuz Hesaplama: 23.322 TL'ye ulaştı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz 2026 emekli zammı için Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları netleşti. Haziran ayı enflasyon beklentisi doğrultusunda milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak yeni tablo şekillendi. SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının yanı sıra memurların alacağı refah payı hariç kesinleşen oranlar tablolara yansıdı. Peki, yeni en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Emekli Zammı 2026 Temmuz Hesaplama: 23.322 TL’ye ulaştı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca hak sahibinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak resmi verilere çevrilmişken, Merkez Bankası'ndan gelen son veriler maaş hesaplamalarını büyük oranda netleştirdi. 5 aylık kesinleşen rakamların üzerine eklenecek Haziran ayı beklentisiyle birlikte yeni kök aylıklar ve taban ücret tahminleri dijital ekranlarda yerini aldı. Emekli maaş zammı tabloları son dönemin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor.

Emekli Zammı 2026 Temmuz Hesaplama: 23.322 TL’ye ulaştı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI HAZİRAN ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak zam oranları için en güçlü veri kaynağı oldu. 68 reel ve finansal sektör temsilcisinin katılımıyla hazırlanan raporda, Haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak belirlendi.

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Emekli Zammı 2026 Temmuz Hesaplama: 23.322 TL’ye ulaştı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: SSK VE BAĞ-KUR İÇİN YÜZDE 18,19 GARANTİ

Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yüzde 16,60'lık enflasyon artışı zaten cebe konmuştu. Haziran ayı için öngörülen yüzde 1,36'lık artışın eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 18,19'a ulaşması bekleniyor.

Emekli Zammı 2026 Temmuz Hesaplama: 23.322 TL’ye ulaştı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olan vatandaşlar, herhangi bir ek refah payı kararı verilmediği takdirde doğrudan yüzde 18,19 oranında zammı garantilemiş olacak.

Emekli Zammı 2026 Temmuz Hesaplama: 23.322 TL’ye ulaştı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

YENİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR AYLIKLARI TABLOSU

Mevcut durumda 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yüzde 18,19'luk tahminin kesinleşmesi halinde 23.638 TL seviyesine yükselecek. Memur ve memur emeklileri tarafında ise toplu sözleşme ile enflasyon farkı formülü devreye giriyor. Yüzde 6,48'lik enflasyon farkına eklenecek yüzde 7'lik toplu sözleşme payı ile memur kesiminin zammı yüzde 13,93 olacak.

Emekli Zammı 2026 Temmuz Hesaplama: 23.322 TL’ye ulaştı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MAAŞLARA GÖRE KADEMELİ TEMMUZ 2026 ZAM HESAPLAMA LİSTESİ

Beklentiler doğrultusunda, Temmuz ayında sigortalıların mevcut gelirlerine göre oluşacak yeni maaş skalası şu şekilde listeleniyor:

  • Mevcut Maaş: 20.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 23.320 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 23.638 TL

  • Mevcut Maaş: 25.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 29.150 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 29.548 TL

  • Mevcut Maaş: 30.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 34.980 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 35.457 TL

  • Mevcut Maaş: 35.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 40.810 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 41.366 TL

  • Mevcut Maaş: 40.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 46.640 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 47.274 TL

Emekli Zammı 2026 Temmuz Hesaplama: 23.322 TL’ye ulaştı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca hak sahibinin kilitlendiği kesin zam oranları 3 Temmuz 2026 tarihinde TÜİK'in Haziran ayı verilerini ilan etmesiyle netlik kazanacak.

Emekli Zammı 2026 Temmuz Hesaplama: 23.322 TL’ye ulaştı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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