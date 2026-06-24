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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Gözler son veride! SSK, Bağ-Kur Temmuz 2026'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 06:53

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Gözler son veride! SSK, Bağ-Kur Temmuz 2026'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz 2026'da uygulanacak emekli zammı, milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte zam hesabında önemli ölçüde tablo ortaya çıkarken, nihai oran için haziran ayı rakamları bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıyacak artışın netleşmesine kısa bir süre kalırken, en düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükseleceği de merak konusu olmaya devam ediyor.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Gözler son veride! SSK, Bağ-Kur Temmuz 2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz dönemine yaklaşılırken emekli maaşlarında yapılacak artışa yönelik beklentiler yoğunlaştı. Yılın ilk 5 ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla zam hesabı büyük ölçüde şekillenirken, kesin oranı belirleyecek son verinin duyurulması bekleniyor. Öte yandan, taban emekli aylığında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da vatandaşlar tarafından yakından takip edilen başlıklar arasında bulunuyor.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Gözler son veride! SSK, Bağ-Kur Temmuz 2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARINDA BEŞ AYLIK TABLO NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son verilerle birlikte yılın ilk beş ayına ait enflasyon oranı yüzde 16,60 olarak hesaplandı. Bu oran doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı şimdiden yüzde 16,60 seviyesine ulaşmış oldu. Mevcut hesaplamalara göre en düşük emekli aylığı da bu artış oranına göre yukarı yönlü güncellenmiş durumda.
Memur ve memur emeklileri açısından ise beş aylık veriler doğrultusunda yüzde 5,05 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 12,41 seviyesine yükselirken, kesin rakamlar haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belli olacak.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Gözler son veride! SSK, Bağ-Kur Temmuz 2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Gözler son veride! SSK, Bağ-Kur Temmuz 2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TAHMİNLER NEYİ GÖSTERİYOR

5 aylık oranın yüzde 16.61 çıkmasından sonra Haziran enflasyonu ve Temmuz artışı için de tahminler ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada iki ayrı tahmin ortaya çıktı. Merkez Bankası son enflasyon raporu ile yıl sonu tahminini güncelledi ve yüzde 26 olarak açıkladı.

İkinci tahmin ise yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden geldi. Buna göre ekonomistler haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti.Merkez Bankası'nın Yüzde 26'lık yıl sonu tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz artışını yüzde 17.38 olarak belirlerken, memurlar ve memur emeklileri de 5.75 puanlık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 13.15 artış alacak.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Gözler son veride! SSK, Bağ-Kur Temmuz 2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#EMEKLİ ZAMMI

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