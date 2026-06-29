EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Son veri açıklanıyor! Temmuz 2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre yılın ilk beş ayında enflasyon yüzde 16,60 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabı şimdiden yüzde 16,60 seviyesine ulaştı ve en düşük emekli aylığında da yukarı yönlü bir güncelleme beklentisi oluştu.

Memur ve memur emeklileri tarafında ise aynı dönemde yüzde 5,05 enflasyon farkı ortaya çıktı. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 12,41'e yükselirken, kesin oranların haziran enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşeceği ifade ediliyor.