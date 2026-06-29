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Giriş Tarihi: 29.06.2026 16:19

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Son veri açıklanıyor! Temmuz 2026'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı, Temmuz 2026 döneminde milyonlarca vatandaşın en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Açıklanan son enflasyon verileri, zam hesaplamalarına yön verirken, kesin oran için haziran ayı rakamları bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak artışın netleşmesine kısa bir süre kalırken, en düşük emekli maaşında yaşanacak değişim de merakla takip ediliyor.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Son veri açıklanıyor! Temmuz 2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayı yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak artışa ilişkin beklentiler giderek artıyor. Yılın ilk 5 ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam hesabı büyük ölçüde netleşirken, kesin oranı belirleyecek son verinin açıklanması bekleniyor. Öte yandan, taban emekli aylığında olası bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Son veri açıklanıyor! Temmuz 2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARINDA 5 AYLIK ENFLASYON TABLOSU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre yılın ilk beş ayında enflasyon yüzde 16,60 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabı şimdiden yüzde 16,60 seviyesine ulaştı ve en düşük emekli aylığında da yukarı yönlü bir güncelleme beklentisi oluştu.

Memur ve memur emeklileri tarafında ise aynı dönemde yüzde 5,05 enflasyon farkı ortaya çıktı. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 12,41'e yükselirken, kesin oranların haziran enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşeceği ifade ediliyor.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Son veri açıklanıyor! Temmuz 2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Son veri açıklanıyor! Temmuz 2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TAHMİNLER NEYİ GÖSTERİYOR

5 aylık oranın yüzde 16.61 çıkmasından sonra Haziran enflasyonu ve Temmuz artışı için de tahminler ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada iki ayrı tahmin ortaya çıktı. Merkez Bankası son enflasyon raporu ile yıl sonu tahminini güncelledi ve yüzde 26 olarak açıkladı.

İkinci tahmin ise yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden geldi. Buna göre ekonomistler haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti.Merkez Bankası'nın Yüzde 26'lık yıl sonu tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz artışını yüzde 17.38 olarak belirlerken, memurlar ve memur emeklileri de 5.75 puanlık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 13.15 artış alacak.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Son veri açıklanıyor! Temmuz 2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#EMEKLİ ZAMMI

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