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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR: Son veriyle netleşiyor! Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 01:10
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR: Son veriyle netleşiyor! Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı, açıklanacak yeni maaş artışları nedeniyle milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak zam oranı kesinleşecek. Zam oranının netleşmesiyle birlikte en düşük emekli maaşında yapılacak güncelleme de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.