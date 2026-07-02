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Giriş Tarihi: 02.07.2026 01:10

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR: Son veriyle netleşiyor! Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı, açıklanacak yeni maaş artışları nedeniyle milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak zam oranı kesinleşecek. Zam oranının netleşmesiyle birlikte en düşük emekli maaşında yapılacak güncelleme de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR: Son veriyle netleşiyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı, temmuz ayında açıklanacak artış oranı nedeniyle milyonlarca kişinin gündeminde bulunuyor. İlk beş aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla zam hesabı büyük ölçüde şekillenirken, nihai oran haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak. Bunun yanı sıra en düşük emekli maaşında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da yakından izleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR: Son veriyle netleşiyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR MAAŞ ARTIŞINDA 5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk beş ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 16,60 oldu. Bu oran doğrultusunda emekli zammı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hak ettiği artış şimdiden yüzde 16,60 seviyesine ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte en düşük emekli maaşına yönelik olası düzenlemeler de gündemde yer almaya devam ediyor.

Memur ve memur emeklileri açısından ise beş aylık verilere göre yüzde 5,05 oranında enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammının eklenmesiyle temmuz dönemindeki toplam artış oranı yüzde 12,41 seviyesine yükselirken, kesin zam oranı haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belli olacak.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR: Son veriyle netleşiyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR: Son veriyle netleşiyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TAHMİNLER NEYİ GÖSTERİYOR

5 aylık oranın yüzde 16.61 çıkmasından sonra Haziran enflasyonu ve Temmuz artışı için de tahminler ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada iki ayrı tahmin ortaya çıktı. Merkez Bankası son enflasyon raporu ile yıl sonu tahminini güncelledi ve yüzde 26 olarak açıkladı.

İkinci tahmin ise yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden geldi. Buna göre ekonomistler haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti.Merkez Bankası'nın Yüzde 26'lık yıl sonu tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz artışını yüzde 17.38 olarak belirlerken, memurlar ve memur emeklileri de 5.75 puanlık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 13.15 artış alacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR: Son veriyle netleşiyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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