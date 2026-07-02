EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR: Son veriyle netleşiyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk beş ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 16,60 oldu. Bu oran doğrultusunda emekli zammı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hak ettiği artış şimdiden yüzde 16,60 seviyesine ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte en düşük emekli maaşına yönelik olası düzenlemeler de gündemde yer almaya devam ediyor.

Memur ve memur emeklileri açısından ise beş aylık verilere göre yüzde 5,05 oranında enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammının eklenmesiyle temmuz dönemindeki toplam artış oranı yüzde 12,41 seviyesine yükselirken, kesin zam oranı haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belli olacak.