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Haberler Fotohaber Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:27

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü maaş zamlarına çevrildi. Beş aylık enflasyon verisinin netleşmesinin ardından emekli zammı için hesaplamalar hız kazanırken, kesin oran 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına yansıyacak artış oranını ve yeni maaş tutarlarını merakla bekliyor. Temmuz 2026 emekli zammına ilişkin tahminler gündemdeki yerini koruyor.

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Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

Milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ortaya çıkacak. Emekliler, zam oranının yanı sıra yeni maaş hesaplamalarını da yakından takip ediyor. Temmuz 2026 emekli maaş zammı için gözler 3 Temmuz'da açıklanacak verilere çevrildi.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ORAN KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon oranı kesinleşti. Buna göre SSK Bağkur emeklisi için yüzde 16,61, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 12,41 oranı ortaya çıktı.

Tahminlere göre Temmuz artışları da SSK ve BağKur emeklileri için yüzde 18-19 arasında olacak. Memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 14-15 arasında değişecek.

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Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÜNDEMDEKİ 3 FARKLI ORAN

5 aylık enflasyon üzerinden yapılan hesaplamalara göre en düşük 20 bin lira seviyesindeki emekli aylığının en az 23 bin 233 liraya yükselecek.

Haziran ayı enflasyon verisinin de netleşmesiyle birlikte, yılın ilk 6 ayındaki toplam enflasyonun yüzde 18 ila yüzde 25 arasında oluşması bekleniyor. Bu beklenti doğrultusunda, en düşük emekli aylığına yapılacak artış için üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

1. SENARYO

İlk beklenti Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan tahminlerden oluşuyor. Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18 civarına ulaşacak.

Bu durumunda SSK ve Bağkur emeklileri için en düşük maaşının yaklaşık 3 bin 600 lira artışla 23 bin 600 lira civarına yükselmesi öngörülüyor.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

2. SENARYO

6 aylık enflasyon beklentilerin üstünde gelmesi halinde en fazla yüzde 25 civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Daha yüksek artış senaryosuna göre en düşük emekli maaşının 5 bin lira artışla 25 bin liraya çıkabileceği öngörülüyor.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

3. SENARYO

Üçüncü senaryoda ise her iki tahminin orta seviyesi, yani yüzde 20'lik artış baz alınıyor. Bu durumda emekli taban aylığının 4 bin lira yükselerek 24 bin lira seviyesine ulaşabilecek.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ALACAK?

Altı aylık enflasyonun yüzde 18 seviyesinde gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklisi maaşlarında yaklaşık yüzde 13,8, yüzde 20 olması durumunda yüzde 15,7, yüzde 25'e yükselmesi halinde ise yaklaşık yüzde 20,5 oranında artış masada olacak.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

Bu durumda memur ve memur emeklisi maaşlarının ulaşacağı tablo şu şekilde:

6 Aylık Enflasyon Tahmini Memur Zammı En Düşük Memur Maaşı En Düşük Memur Emeklisi Maaşı
%18 %13,75 70.399 TL 31.590 TL
%20 %15,68 71.595 TL 32.126 TL
%25 %20,49 74.572 TL 33.461 TL
Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

Tahminlere göre SSK ve Bağkur'lular için oluşan zam tablosu şu şekilde:

20.000 TL maaş

  • Yüzde 18 zam: 23.600 TL
  • Yüzde 20 zam: 24.000 TL
  • Yüzde 25 zam: 25.000 TL

25.000 TL maaş

  • Yüzde 18 zam: 29.500 TL
  • Yüzde 20 zam: 30.000 TL
  • Yüzde 25 zam: 31.250 TL

30.000 TL maaş

  • Yüzde 18 zam: 35.400 TL
  • Yüzde 20 zam: 36.000 TL
  • Yüzde 25 zam: 37.500 TL
Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

35.000 TL maaş

  • Yüzde 18 zam: 41.300 TL
  • Yüzde 20 zam: 42.000 TL
  • Yüzde 25 zam: 43.750 TL

40.000 TL maaş

  • Yüzde 18 zam: 47.200 TL
  • Yüzde 20 zam: 48.000 TL
  • Yüzde 25 zam: 50.000 TL
Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

KESİN ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek.

Memur emeklileri ise temmuz ayının başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam oranının belli olmasının ardından yeni aylıklar hesaplanacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

EMEKLİYE ÇİFTE ARTIŞ KAPIDA

Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte emeklilerin kök aylıkları ve ek ödemeleri yeniden hesaplanacak. Aylıklarla birlikte kök aylık üzerinden hesaplanan ve her ay vergi iadesi şeklinde yatırılan "Ek Ödeme Tutarı"nda da artış yaşanacak

Ek Ödeme Tutarı yüzde 4 olarak uygulanıyor. Daha düşük maaşı olanlar için ek ödeme oranı yüzde 5'e çıkıyor.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

Örneğin; 30 bin lira maaşı olan bir emekliye yüzde 4 ek ödeme olarak 1.200 TL daha ödeniyor.
Bankaya yatan para 31.200 TL'ye çıkıyor.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

Emeklilere yapılan artışlar kök aylığa uygulandığı için yüzde 4'lük ek ödeme de otomatik yine artıyor.

Örneğin 30 bin lira kök maaşı olan bir emeklinin temmuzda maaşının yüzde 18 arttığı düşünülürse kök aylığı 5.400 TL artışla 35.400 TL'ye çıkacak. Bu durumda daha önce 1.200 TL olan ek ödemesi de 1.416 TL olacak. Bu durumda bankaya yatırılacak para 31.200 TL'den 36.816 TL'ye çıkacak.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!

KÖK MAAŞ VE EK ÖDEME NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekliler, kök maaş ve ek ödeme detaylarını e-Devlet üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" ekranından kontrol edebiliyor. Bu ekranda "aylık tutarı" kök maaşı, "ek ödeme" ise yüzde 4–5'lik ilave ödemeyi gösteriyor.

Taban maaşın altında kalan durumlarda ise "5510 Ek 19 Miktarı" bölümünde Hazine desteğiyle yapılan tamamlayıcı ödeme yer alıyor.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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