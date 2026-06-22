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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Gözler son verilerde! 2026 SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 14:54
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Gözler son verilerde! 2026 SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Yapılacak zam tutarında ise 6 aylık enflasyon verileri en önemli etken olacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar;