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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Gözler son verilerde! 2026 SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 14:54

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Gözler son verilerde! 2026 SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Yapılacak zam tutarında ise 6 aylık enflasyon verileri en önemli etken olacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar;

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Gözler son verilerde! 2026 SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayında zamlı maaşına kavuşacak. TÜİK tarafından yılın ilk beş ayına ait enflasyon verisi yayınlandı. Bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın Haziran tahminleri ile emekli maaşlarında oluşabilecek artış oranları şekillendi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Gözler son verilerde! 2026 SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Gözler son verilerde! 2026 SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MERKEZ BANKASI HAZİRAN ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak zam oranları için en güçlü veri kaynağı oldu. 68 reel ve finansal sektör temsilcisinin katılımıyla hazırlanan raporda, Haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak belirlendi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Gözler son verilerde! 2026 SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: SSK VE BAĞ-KUR İÇİN YÜZDE 18,19

Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yüzde 16,60'lık enflasyon artışı zaten cebe konmuştu. Haziran ayı için öngörülen yüzde 1,36'lık artışın eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 18,19'a ulaşması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Gözler son verilerde! 2026 SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olan vatandaşlar, herhangi bir ek refah payı kararı verilmediği takdirde doğrudan yüzde 18,19 oranında zammı garantilemiş olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Gözler son verilerde! 2026 SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

YENİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR AYLIKLARI TABLOSU

Mevcut durumda 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yüzde 18,19'luk tahminin kesinleşmesi halinde 23.638 TL seviyesine yükselecek.

Memur ve memur emeklileri tarafında ise toplu sözleşme ile enflasyon farkı formülü devreye giriyor. Yüzde 6,48'lik enflasyon farkına eklenecek yüzde 7'lik toplu sözleşme payı ile memur kesiminin zammı yüzde 13,93 olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Gözler son verilerde! 2026 SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MAAŞLARA GÖRE KADEMELİ TEMMUZ 2026 ZAM HESAPLAMA LİSTESİ

Beklentiler doğrultusunda, Temmuz ayında sigortalıların mevcut gelirlerine göre oluşacak yeni maaş skalası şu şekilde listeleniyor:

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Gözler son verilerde! 2026 SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Mevcut Maaş: 20.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 23.320 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 23.638 TL

Mevcut Maaş: 25.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 29.150 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 29.548 TL

Mevcut Maaş: 30.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 34.980 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 35.457 TL

Mevcut Maaş: 35.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 40.810 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 41.366 TL

Mevcut Maaş: 40.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 46.640 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 47.274 TL

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Gözler son verilerde! 2026 SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca hak sahibinin kilitlendiği kesin zam oranları 3 Temmuz 2026 tarihinde TÜİK'in Haziran ayı verilerini ilan etmesiyle netlik kazanacak.

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