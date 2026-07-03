EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2026 SON DAKİKA: Maaş tablosu güncelleniyor! Yeni en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Mevcut durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle taban sınır olarak 20.000 TL düzeyinde ödenen en düşük emekli maaşı için iki temel senaryo üzerinde duruluyor. Birinci senaryoda, netleşecek olan yaklaşık yüzde 18,19'luk enflasyon zammı taban fiyata doğrudan yansıtılacak ve rakam 23.638 TL seviyesine taşınacak.

İkinci formül olarak konuşulan senaryoda ise, geçmiş dönemlerdeki gibi refah payı dokunuşu yapması ve taban aylık sınırını düz hesap olarak 25.000 TL'ye sabitlemesi bekleniyor.