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Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:34

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2026 SON DAKİKA: Maaş tablosu güncelleniyor! Yeni en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Temmuz 2026 dönemi maaş düzenlemesinde nihai aşamaya gelindi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00'da duyurulacak Haziran ayı verileriyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı kesinleşiyor ve hak sahiplerinin alacağı net artış oranları resmiyet kazanıyor. İşte, emekli maaşı hesaplama tablosu.

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EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2026 SON DAKİKA: Maaş tablosu güncelleniyor! Yeni en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye genelindeki tüm SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının kök aylıklarına yansıtılacak olan Temmuz 2026 dönemi yasal artış oranları, bugün ilan edilecek kritik veriyle birlikte tam olarak netleşiyor. Yılın ilk 5 ayında cebe konan kümülatif hakların üzerine eklenecek Haziran ayı tüketici endeksi, taban ödeme sınırındaki artışın da yasal çerçevesini çizecek.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2026 SON DAKİKA: Maaş tablosu güncelleniyor! Yeni en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK KESİNLEŞEN ORANIN ÜZERİNE HAZİRAN VERİSİ GELİYOR

Yılın ilk yarısında Ocak ayı itibarıyla yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs ayında yüzde 1,71 olarak kayıtlara geçen tüketici fiyat endeksi sayesinde emekli zammı için yüzde 16,61'lik oran zaten cepte bulunuyordu.

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EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2026 SON DAKİKA: Maaş tablosu güncelleniyor! Yeni en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZ AYI EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bugün TÜİK'in makroekonomik verileri paylaşmasıyla bu rakama Haziran ayı aylık enflasyonu eklenecek. Piyasa analistlerinin ve ekonomistlerin ortalama yüzde 1,04 ile yüzde 1,36 bandındaki Haziran beklentisi yönünde bir rakam gelmesi halinde, toplam 6 aylık birikimli zam oranının yüzde 18 sınırına dayanması ya da bu sınırı aşması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2026 SON DAKİKA: Maaş tablosu güncelleniyor! Yeni en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Mevcut durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle taban sınır olarak 20.000 TL düzeyinde ödenen en düşük emekli maaşı için iki temel senaryo üzerinde duruluyor. Birinci senaryoda, netleşecek olan yaklaşık yüzde 18,19'luk enflasyon zammı taban fiyata doğrudan yansıtılacak ve rakam 23.638 TL seviyesine taşınacak.

İkinci formül olarak konuşulan senaryoda ise, geçmiş dönemlerdeki gibi refah payı dokunuşu yapması ve taban aylık sınırını düz hesap olarak 25.000 TL'ye sabitlemesi bekleniyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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