Giriş Tarihi: 03.06.2023 08:26
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
08:26
EMEKLİ MAAŞI son dakika! 2023 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuzda SSK, Bağkur emekli zam oranları
Emekli zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emekli zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi 5 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak. Temmuz ayında belirlenecek yeni emekli zammı hakkındaki tüm gelişmeler yakından takip ediliyorken milyonlarca emekli SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması sonrası detaylar sorgulanıyor. Peki, emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak, emekli maaşı ne kadar olacak ve emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? İşte, merak edilenler…