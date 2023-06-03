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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI son dakika! 2023 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuzda SSK, Bağkur emekli zam oranları
Giriş Tarihi: 03.06.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 08:26

EMEKLİ MAAŞI son dakika! 2023 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuzda SSK, Bağkur emekli zam oranları

Emekli zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emekli zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi 5 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak. Temmuz ayında belirlenecek yeni emekli zammı hakkındaki tüm gelişmeler yakından takip ediliyorken milyonlarca emekli SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması sonrası detaylar sorgulanıyor. Peki, emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak, emekli maaşı ne kadar olacak ve emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? İşte, merak edilenler…

EMEKLİ MAAŞI son dakika! 2023 Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuzda SSK, Bağkur emekli zam oranları

Son dakika emekli zammı ne kadar olacak sorusu araştırılıyor. 5 Haziran Pazartesi günün TUİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. 5 aylık emekli ve memur zammı belli olacak. Temmuz ayının başında 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı netleşecek. Bu noktada temmuz ayı emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ MAAŞI son dakika! 2023 Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuzda SSK, Bağkur emekli zam oranları

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

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EMEKLİ MAAŞI son dakika! 2023 Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuzda SSK, Bağkur emekli zam oranları

ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

EMEKLİ MAAŞI son dakika! 2023 Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuzda SSK, Bağkur emekli zam oranları

YENİ KABİNE VE MECLİS'İN ÖNÜNDEKİ İLK 3 DÜZENLEME: ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni dönemde enflasyon farklarının yanında maaşlar refah payı ile belirlenecek. Yılın ilk 6 ayı için kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı önemli bir referans değer olarak masada yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞI son dakika! 2023 Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuzda SSK, Bağkur emekli zam oranları

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENECEK?

  • En düşük emekli maaşı yükselecek
  • 6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz zammı
  • Refah payı
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