Emlak Konut GYO THY işbirliğiyle konut projesi başvuru tarihleri - şartları: Emlak Konut ve THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvurusu nasıl yapılır, kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle gerçekleşecek yeni konut projesinde başvurular devam ediyor. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksit seçeneğiyle, vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan projelere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bu noktada ise milyonların gözü kulağı "Emlak Konut ve THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. Vatandaşlar başvuruda bulunmak istedikleri konut projesinin detaylarını merak ediyor. İşte Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları, tarihleri ve kura çekimi sonuçları gibi tüm detaylar.