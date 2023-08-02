Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile emniyet müdürü atamalarında hangi illerin emniyet müdürü değişti, yeni emniyet müdürleri kim oldu? İşte il il emniyet müdürü atama listesi

52 İLE YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 52 ile ataması yapılan İl Emniyet Müdürleri ise şöyle;
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Engin Dinç;
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Celal Sel;
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne, İbrahim Ergüder;
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ünsal Hayal;
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Sinan Ergen;
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ali Canbolat;
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Celal Özcan;
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Mustafa Emre Başbuğ;
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ahmet Arıbaş;
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Kadir Yırtar;
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Yavuz Sağdıç;
Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Murat Türesin;
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ercan Dağdeviren;
Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Mahmut Karabulut;
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ahmet Selçuk Okumuş;
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Nurettin Gökduman;
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Fahri Aktaş;
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Dr. Sabit Akın Zaimoğlu;
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hasan Yiğit;