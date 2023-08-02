Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile emniyet müdürü atamalarında hangi illerin emniyet müdürü değişti, yeni emniyet müdürleri kim oldu? İşte il il emniyet müdürü atama listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete' de yayımlanan kararnameye göre 4 emniyet genel müdür yardımcılığına atama yapılırken 52 ilin emniyet müdürü değişti. Peki, Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile hangi illerin emniyet müdürü değişti, yeni emniyet müdürleri kim oldu? İşte, emniyet müdürü değişen iller ile yeni emniyet müdürleri isim listesi…