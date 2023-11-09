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Haberler Fotohaber En duygusal 10 Kasım mesajları: Kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve Atatürk’e minnet dolu anma sözleri
Giriş Tarihi: 09.11.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 09:49

En duygusal 10 Kasım mesajları: Kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve Atatürk’e minnet dolu anma sözleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden tam 85 yıl geçti. Bizlere bu kıymetli vatanı emanet ederek 10 Kasım 1934'te saat 09:05'te hayata gözlerini yuman Ulu Önder Atatürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da vefatının sene-i devriyesinde hasret ve minnetle anılıyor. Başarılarıyla yalnızca Türk milletine değil, tüm dünyaya örnek olan Atamızı anmak için en duygusal 10 Kasım mesajları ve sözleri sosyal medya kanallarında dolaşıma girdi. İşte kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve Atatürk'e minnet dolu anma sözleri.

En duygusal 10 Kasım mesajları: Kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve Atatürk’e minnet dolu anma sözleri

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında bayraklar yarıya indirilecek. Ulu Önder Atatürk'ün bizlere bıraktığı kutlu mirasın koruyucusu olduğumuzu bir kez daha idrak ederek, onun başarılarına minnetimizi 1 dakikalık saygı duruşuyla göstereceğiz. Ona olan sevgimizi yeni nesillere aktarmak adına en duygusal 10 Kasım mesajları ile paylaşım yapabilir, en güzel Atatürk anma sözleri ile onu vefatının yıl dönümünde yâd edebiliriz. İşte kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve Atatürk'e minnet dolu anma sözleri.

En duygusal 10 Kasım mesajları: Kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve Atatürk’e minnet dolu anma sözleri

DUYGUSAL 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ

İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının sene-i devriyesinde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.

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En duygusal 10 Kasım mesajları: Kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve Atatürk’e minnet dolu anma sözleri

Ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.

Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla aydınlanmış Türkiye, ulusumuzun ortak mirasıdır. Onun adını yaşatmak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için birlikte çalışmaya devam edelim.

En duygusal 10 Kasım mesajları: Kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve Atatürk’e minnet dolu anma sözleri

Amacımız 'Ey yükselen yeni nesil! cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' vasiyetine sahip çıkarak, cumhuriyetimizi korumak ve yükseltmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yıl dönümünde minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.

En duygusal 10 Kasım mesajları: Kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve Atatürk’e minnet dolu anma sözleri

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ MESAJLARI

Milli iradeyi hâkim kılan, insan hak ve özgürlüklerini koruma altına alan, adaleti hakkıyla tesis eden ve çoğulcu demokratik prensipleri hayata geçiren bir seviyeye ulaşmamızda pay sahibi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla anıyorum.

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