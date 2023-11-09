En duygusal 10 Kasım mesajları: Kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve Atatürk’e minnet dolu anma sözleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden tam 85 yıl geçti. Bizlere bu kıymetli vatanı emanet ederek 10 Kasım 1934'te saat 09:05'te hayata gözlerini yuman Ulu Önder Atatürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da vefatının sene-i devriyesinde hasret ve minnetle anılıyor. Başarılarıyla yalnızca Türk milletine değil, tüm dünyaya örnek olan Atamızı anmak için en duygusal 10 Kasım mesajları ve sözleri sosyal medya kanallarında dolaşıma girdi. İşte kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve Atatürk'e minnet dolu anma sözleri.