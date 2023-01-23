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Haberler Fotohaber En İyi Aksiyon Filmleri ve Dizileri – En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aksiyon Filmleri ve Dizi Önerileri
Giriş Tarihi: 23.01.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 14:10

En İyi Aksiyon Filmleri ve Dizileri – En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aksiyon Filmleri ve Dizi Önerileri

En iyi aksiyon filmleri ve dizileri son zamanlarda en çok ilgi gören türler arasında yer alıyor. Ayrıca aksiyon filmleri gençler arasında fazlaca izlenmekte ve önerilmekte. Film endüstrisi tarafından da en sık tercih edilen tür aksiyon macera filmleri oluyor. Ülkemiz vatandaşları da, internet üzerinden en çok, tehlikeli aksiyon filmleri Türkçe dublaj seçenekleri için araştırma yapıyor. İzleyicileri heyecanlandıran ve bazı sahneleri ile duygularını yükselten macera aksiyon filmleri, özellikleri sebebi ile yine seyircileri etkisi altına almayı başarıyor.

En İyi Aksiyon Filmleri ve Dizileri – En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aksiyon Filmleri ve Dizi Önerileri

En iyi aksiyon filmleri ve dizileri yabancı aksiyon filmleri arasında olduğu kadar yerli yapımlarda da oldukça kaliteli içerikler olarak bilinmektedir. Özellikle sürükleyici aksiyon filmleri arasında tarihi süreçlerde görülen ve belirli konulara değinen yapımlar daha da ilgi görmektedir. Dilerseniz aksiyon film önerileri ile içeriğimize devam edelim...

En İyi Aksiyon Filmleri ve Dizileri – En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aksiyon Filmleri ve Dizi Önerileri

En İyi Aksiyon Filmleri ve Dizileri

Aksiyon dizi ve filmleri izleyicileri, izlenecek yapımları tercih etmeden önce en çok IMDB puan sıralamasına bakmaktadır. Bu sebeple aksiyon dizi ve film puan sıralamaları oldukça önem arz etmektedir. Çıkış tarihlerine göre kendi dönemlerinde sayısız kişiyi etkisi altına almış olan bu yapımları sizler için sıraladık;

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En İyi Aksiyon Filmleri ve Dizileri – En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aksiyon Filmleri ve Dizi Önerileri
  • Başlangıç

Dom Cobb, yetenek sahibi bir hırsızdır. Kendi uzmanlık alanı ise, zihninin en savunma dışı olduğu ve rüya görme vaktinde, bilinçaltının en derin yerlerinde bulunan pek değerli sırları çıkararak onları çalmaktır. Cobb'un bu nadir bilinen yeteneği, kendisini kurumsal casusluk olgusunun risk dolu yeni dünyasında aranmakta bir oyuncu haline getirmiştir.

  • Kara Şövalye

Batman, Gotham şehri içerisinde suça karşı giriştiği savaşı daha da genişleterek tüm sokaklarda bulunan suçluları yok etme işine girişiyor. Ayrıca Teğmen Jim Gordon ile beraber Savcı Harvey Dent, Batman'e destek veriyor. Her şey diledikleri gibi ilerlerken aniden karşılarında suç dünyasının en efsane ve ünlü ismi Joker çıkıyor.

  • Adalet

Gizemli geçmişini geride bıraktığına inanan bir adam, aşırı şiddet yanlısı Rus gangsterlerin kontrolündeki genç bir kızla tanıştığında kayıtsız kalamaz.

  • Sherlock Holmes

Dedektif Sherlock Holmes ve cesur ortağı Watson, entrikaları ile birlikte tüm İngiltere'yi tehdit eden bir düşmanla bir akıl ve güç savaşına giriyor.

En İyi Aksiyon Filmleri ve Dizileri – En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aksiyon Filmleri ve Dizi Önerileri
  • Yüzüklerin Efendisi (Tüm Serileri)

Kendisine amcasından emanet kalan yüzüğün ne olduğunu ve ne anlama geldiğini öğrenebilen Frodo Baggins'in, Gandalf'ın da desteği ile yüzükten kendisini kurtarma olayları bu yapımda işlenmektedir.

  • Yarının Sınırında

Uzaylılarla savaşan bir asker aynı günü tekrar tekrar yaşar ve her öldüğünde gün yeniden başlar.

  • Ben Efsaneyim

Bir veba hastalığının insanlığın yarısından çoğunu öldürmesinin ardından ve geri kalanını canavarlara dönüştürmesinden yıllar sonra, New York City'de hayatta kalan tek kişi, bir çare bulmak için yiğitçe mücadele eder.

  • Tetikçiler

2074'te, mafya bir kişiden kurtulmak istediğinde, belirlenen hedef geçmişe gönderilir ve orada kiralık bir profesyonelin (Joe) beklediği gün, mafya, Joe'nun gelecekteki benliğini geri göndererek, suikast için döngüyü kapatmak istediğini öğrenir.

En İyi Aksiyon Filmleri ve Dizileri – En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aksiyon Filmleri ve Dizi Önerileri

En Çok İzlenen, Yerli, Yabancı Aksiyon Filmleri ve Dizi Önerileri

Günümüzde; sayısız dizi ve film platformlarının varlığı sayesinde insanlar izlenecek içerikleri bulma konusunda artık pek de zorlanmamaktadır. Hem bu platformların varlığı sayesinde, hem internet içerisinde yer alan dizi ve film siteleri sayesinde, hem de bu yapımların güvenilir puanlamalarını yapan mecralar sayesinde izleyicilerin aklında pek az soru işareti kalıyor. Fakat yine de aksiyon dizi ve film önerilerine ihtiyaç hiçbir zaman bitmiyor. İşte en çok izlenmekte olan yabancı ve yerli aksiyon filmleri ile dizilerin önerileri;

  • Matrix

En ünlü yapımlardan biri olan Matrix macera ve aksiyon ile doludur. Neo, bir yazılım firması içerisinde çalışmakta ve Matrix'i bulmaya çalışmaktadır. İlginç bir biçimde Morpheus ve Trinity ile tanış olan Neo, yaşamakta olduğu gezegenin aslında beyninin içerisinde gerçekleşmekte olan bir sanal dünya olduğunu öğrenir.

  • Sicario

İdealist bir FBI ajanı, ABD ile Meksika arasındaki sınır bölgesinde uyuşturucuya karşı tırmanan savaşa yardım etmesi için bir hükümet görev gücü tarafından askere alınır.

  • John Wick

Eski bir tetikçi, köpeğini öldüren ve arabasını alan gangsterlerin izini sürmek için emeklilikten döner.

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