En İyi Aksiyon Filmleri ve Dizileri – En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aksiyon Filmleri ve Dizi Önerileri

Başlangıç

Dom Cobb, yetenek sahibi bir hırsızdır. Kendi uzmanlık alanı ise, zihninin en savunma dışı olduğu ve rüya görme vaktinde, bilinçaltının en derin yerlerinde bulunan pek değerli sırları çıkararak onları çalmaktır. Cobb'un bu nadir bilinen yeteneği, kendisini kurumsal casusluk olgusunun risk dolu yeni dünyasında aranmakta bir oyuncu haline getirmiştir.

Kara Şövalye

Batman, Gotham şehri içerisinde suça karşı giriştiği savaşı daha da genişleterek tüm sokaklarda bulunan suçluları yok etme işine girişiyor. Ayrıca Teğmen Jim Gordon ile beraber Savcı Harvey Dent, Batman'e destek veriyor. Her şey diledikleri gibi ilerlerken aniden karşılarında suç dünyasının en efsane ve ünlü ismi Joker çıkıyor.

Adalet

Gizemli geçmişini geride bıraktığına inanan bir adam, aşırı şiddet yanlısı Rus gangsterlerin kontrolündeki genç bir kızla tanıştığında kayıtsız kalamaz.

Sherlock Holmes

Dedektif Sherlock Holmes ve cesur ortağı Watson, entrikaları ile birlikte tüm İngiltere'yi tehdit eden bir düşmanla bir akıl ve güç savaşına giriyor.