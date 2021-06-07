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Haberler FotoHaber En Komik Fıkralar - Okurken Güldüren Uzun ve Kısa Fıkralar - Fıkra Oku
Giriş Tarihi: 07.06.2021 22:47 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 22:47

En Komik - Okurken Güldüren Uzun ve Kısa Fıkralar - Oku

Özellikle çocukluk döneminin en eğlenceli dakikalarını anlatarak ya da dinleyerek geçiren birçok kişi vardır. Nasrettin Hoca fıkraları ve Temel fıkraları başta olmak üzere geçmişten günümüze kadar uzanan fıkralar bulunmaktadır. denildiğinde akla ilk gelen ve daha önce belki de hiç duymadığınız komik oku seçeneklerine bu başlık altında yer verdik. Okurken hem güldüren hem de düşündüren kısa fıkralar için ayrıntıları inceleyiniz. İşte, en komik uzun ve kısa fıkralar için birbirinden güzel seçenekler…

En Komik Fıkralar - Okurken Güldüren Uzun ve Kısa Fıkralar - Fıkra Oku

, kısa ve özlü anlatımı olan nükteli ve güldürücü nitelikteki hikâyelerdir. Çocukluk döneminin en eğlenceli anları okunarak ve anlatılarak geçirilmiştir. Nasrettin Hoca fıkraları ve Temel fıkraları başta olmak üzere geçmişten günümüze kadar uzanan ve hala dillerde dolaşan uzun ve kısa fıkralar bulunmaktadır. Sevdiklerinizle hoşça vakit geçirebileceğiniz için de doğru yerdesiniz. başlıklı haberimizden en çok güldüren ve en komik fıkralar sizlerle… İşte, sizler için seçtiğimiz en güzel, komik uzun ve kısa fıkra seçenekleri!

En Komik Fıkralar - Okurken Güldüren Uzun ve Kısa Fıkralar - Fıkra Oku

Fıkra Nedir?

, kısa ve özlü anlatımlara sahiptirler. Nükteli ve güldürü hikâyecik olarak adlandırılan fıkralar da olağanüstü olaylar da işlenmektedir. Herhangi bir düşünceyi ya da yaşanmış bir olayı da ele alabilmektedir.

Fıkraların özellikleri şöyle;

Genellikle çok eski tarihlerde yazılmış ve kulaktan kulağa söylenerek yayılmış hikâye türüdür.

Sınırsız bir konuya sahip olan fıkralar, bir düşünceyi ya da yaşanmış bir olayı ele alabilir.

Anlatılmak istenen konu net bir söylemle ifade edilmektedir.

Fıkrayı yazacak kişinin üslubu anlaşılabilir ve kolay olmalıdır.

Fıkralarda alaycı ve mizahi yön ağır basmalıdır.

Anlatılmak istenen konuda yazar kendine ait fikirleri de aktarabilir.

Kanıt gösterme zorunluluğu yoktur. Çünkü sadece gerçek olaylara dayılı bir anlatım türü değildir.

Belirlenen cümleler kısa ve anlaşılır olmalıdır.

Sizler için seçmiş olduğumuz en komik fıkralar şöyle;

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En Komik Fıkralar - Okurken Güldüren Uzun ve Kısa Fıkralar - Fıkra Oku

EN KOMİK FIKRALAR

Kötü Alışkanlık

Doksanlı yaşlara yaklaşmış iki yaşlı kadın sohbet ediyorlarmış.

- "Benim bey bu sıralarda kötü bir alışkanlık edindi. Tırnaklarını yemeye başladı. Ne yaptıysam vazgeçiremedim. Sinirlerimi bozuyor."

Diğer kadın ise cevaben:

- "Haklısın benimki de bir ara başladı ama uyguladığım tedbirlerle tırnak yemesini engelledim." der.

- "Çok iyi! Ne yaptıysan bana da öğret lütfen."

- "Çok basit dişlerini sakladım."

En Komik Fıkralar - Okurken Güldüren Uzun ve Kısa Fıkralar - Fıkra Oku

Gümrükten Geçen Papağan

Adam, papağanını gümrükten kolay geçirebilmek için bir kutuya koymuş, üstüne de "kırılacak eşya" diye yazmıştı.

Gümrük memuru yazıyı okuyunca, kutuyu şöyle bir silkelemeye başladı. Aynı anda içeriden papağanın bağırdığı duyuldu:

"Şangur şungur.. Şangur şungur.."

En Komik Fıkralar - Okurken Güldüren Uzun ve Kısa Fıkralar - Fıkra Oku

Tekrar İnip Binsek mi?

Bir makine, bir elektrik, bir de bilgisayar mühendisi arabayla yola koyulmuşlar. Bir süre sonra araba arıza yapmış, kenara çekmişler. Makina mühendisi:

- "Dur ben bi' bakayım..." deyip kaputu açmış.motor blokuna, şafta, diğer aksamlara bakıp bir şeyler yapmış, arabaya binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış.

Elektrik mühendisi:

- "Dur bi' de ben bakayım..."deyip kaputu açmış. Aküye bakmış, kabloları kontrol edip arabaya binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış.

İkisininde kafası bilgisayar mühendisine doğru dönmüş.

Bilgisayar mühendisi:

- "Eee...inip tekrar binsek mi?"

En Komik Fıkralar - Okurken Güldüren Uzun ve Kısa Fıkralar - Fıkra Oku

Siz Olsanız Ne Yapardınız?

Mahkemede hakim davacıya sormuş:

- "Kazadan sonra size 'Nasılsınız?..' diye soran otoyol polisine 'Çok iyiyim, harikayım' demişsiniz, şimdi tam tersini söylüyorsunuz ve tazminat istiyorsunuz!"

- "Efendim atım Karataş."

- "Bırak şimdi atını matını… Olayı anlat..!"

En Komik Fıkralar - Okurken Güldüren Uzun ve Kısa Fıkralar - Fıkra Oku

Parayı Veren Düdüğü Çalar Fıkrası

Çocuklar, pazara gelen Nasreddin Hoca'nın etrafını sarmış. "Hoca, bana düdük al!" demiş biri. "Bana da, bana da!" demiş bir diğeri.

Diğerleri de sırayla:

– Ben de düdük isterim!

– Bir tane de bana!, demişler.

İçlerinden sadece biri Nasreddin Hoca'ya düdük parası vermiş. Hoca, parayı alıp pazara gitmiş.

Hoca, akşam pazardan dönünce çocuklar etrafını sarmış. Her biri düdüğünü istemiş. Cebinden bir düdük çıkaran hoca, parayı veren çocuğa vermiş.

Diğer çocuklar hep bir ağızdan bağırmış:

– Hani bizim düdüğümüz?

Nasrettin Hoca gülerek,

– Parayı veren düdüğü çalar, demiş

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