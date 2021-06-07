En Komik Fıkralar - Okurken Güldüren Uzun ve Kısa Fıkralar - Fıkra Oku

Fıkra Nedir?

Fıkralar, kısa ve özlü anlatımlara sahiptirler. Nükteli ve güldürü hikâyecik olarak adlandırılan fıkralar da olağanüstü olaylar da işlenmektedir. Herhangi bir düşünceyi ya da yaşanmış bir olayı da ele alabilmektedir.

Fıkraların özellikleri şöyle;

Genellikle çok eski tarihlerde yazılmış ve kulaktan kulağa söylenerek yayılmış hikâye türüdür.

Sınırsız bir konuya sahip olan fıkralar, bir düşünceyi ya da yaşanmış bir olayı ele alabilir.

Anlatılmak istenen konu net bir söylemle ifade edilmektedir.

Fıkrayı yazacak kişinin üslubu anlaşılabilir ve kolay olmalıdır.

Fıkralarda alaycı ve mizahi yön ağır basmalıdır.

Anlatılmak istenen konuda yazar kendine ait fikirleri de aktarabilir.

Kanıt gösterme zorunluluğu yoktur. Çünkü sadece gerçek olaylara dayılı bir anlatım türü değildir.

Belirlenen cümleler kısa ve anlaşılır olmalıdır.

Sizler için seçmiş olduğumuz en komik fıkralar şöyle;