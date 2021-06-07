En Komik Fıkralar - Okurken Güldüren Uzun ve Kısa Fıkralar - Fıkra Oku

Özellikle çocukluk döneminin en eğlenceli dakikalarını fıkralar anlatarak ya da dinleyerek geçiren birçok kişi vardır. Nasrettin Hoca fıkraları ve Temel fıkraları başta olmak üzere geçmişten günümüze kadar uzanan fıkralar bulunmaktadır. En komik fıkralar denildiğinde akla ilk gelen ve daha önce belki de hiç duymadığınız komik fıkra oku seçeneklerine bu başlık altında yer verdik. Okurken hem güldüren hem de düşündüren kısa fıkralar için ayrıntıları inceleyiniz. İşte, en komik uzun ve kısa fıkralar için birbirinden güzel seçenekler…