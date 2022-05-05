Enbiya Suresi Okunuşu - Enbiya Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Enbiya Suresi Mekke döneminde indirilen surelerdendir. 112 ayet olan sure Kur'an sureleri içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Enbiya Suresi Arapça yazılışı ve okunuşu birçok Müslüman tarafından bilinmesi gereken bir suredir. Kişiler Arapça olarak okumakta zorlandıklarında Enbiya Suresi Türkçe anlamı üzerinden de okuyabilmektedir. Bununla birlikte sure ve duaları yalnızca okumak yeterli olmayabiliyor. Çünkü kişilere ne anlattığının da bilinmesi büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle Enbiya Suresi meali ve tefsiri de oldukça önemli bir noktadır.