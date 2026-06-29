Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi

6 AYLIK ENFLASYON FARKI VE TEMMUZ MAAŞ ZAMMI HESAPLARI

3 Temmuz'da açıklanacak olan veri, yalnızca piyasa göstergelerini değil, milyonlarca vatandaşın gelirini de doğrudan etkileyecek. Yılın ilk 5 aylık döneminde biriken ve kesinleşen enflasyon farkı yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçmişti. Haziran ayı aylık enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte, 6 aylık toplam net enflasyon farkı kesinleşmiş olacak. Bu nihai veri, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 döneminde alacağı zam oranının ana omurgasını oluşturacak.