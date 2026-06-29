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Haberler Fotohaber Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi
Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:50 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:52

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi

Ekonomide gözler TÜİK tarafından ilan edilecek yılın ilk yarısının son verilerine çevrildi. Milyonlarca memur, emekli ve çalışan için hayati önem taşıyan Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin duyurulacağı resmi tarih netleşti. Peki, yeni dönem mali tablolarını şekillendirecek olan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta kamuoyuyla paylaşılacak? İşte kriitk veride beklenti.

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Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi

Haziran dönemi ekonomik verileri, başta maaş zamları olmak üzere birçok finansal parametreyi doğrudan belirleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu, yılın altıncı ayına ait tüketici fiyat endeksini resmi takvime uygun şekilde temmuz ayının ilk haftasında ilan edecek. Piyasalar veri gününe kilitlenirken, son enflasyon tahminleri de netleşti.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), makroekonomik verilerin şeffaflığı adına her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği fiyat endeksi açıklamalarında resmi takvime bağlı kalmaya devam ediyor. 2026 yılı Haziran ayı enflasyon verileri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulacak.

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Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi

MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından finansal ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Ekonomi yönetiminin ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği anket verilerine göre, bir önceki anket döneminde yüzde 1,52 olarak öngörülen Haziran ayı aylık TÜFE artışı beklentisi, bu veri döneminde yüzde 1,36 seviyesine geriledi.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi

6 AYLIK ENFLASYON FARKI VE TEMMUZ MAAŞ ZAMMI HESAPLARI

3 Temmuz'da açıklanacak olan veri, yalnızca piyasa göstergelerini değil, milyonlarca vatandaşın gelirini de doğrudan etkileyecek. Yılın ilk 5 aylık döneminde biriken ve kesinleşen enflasyon farkı yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçmişti. Haziran ayı aylık enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte, 6 aylık toplam net enflasyon farkı kesinleşmiş olacak. Bu nihai veri, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 döneminde alacağı zam oranının ana omurgasını oluşturacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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