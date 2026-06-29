Haberler
Fotohaber
Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi
Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:50
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:52
Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi
Ekonomide gözler TÜİK tarafından ilan edilecek yılın ilk yarısının son verilerine çevrildi. Milyonlarca memur, emekli ve çalışan için hayati önem taşıyan Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin duyurulacağı resmi tarih netleşti. Peki, yeni dönem mali tablolarını şekillendirecek olan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta kamuoyuyla paylaşılacak? İşte kriitk veride beklenti.