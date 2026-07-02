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Haberler Fotohaber Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi
Giriş Tarihi: 02.07.2026 08:26

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi

Milyonlarca memur, emekli, ev sahibi ve kiracının gündeminde; Temmuz ayı zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon verisi yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar öncesinde ise piyasa beklenti anketleri ön plana çıktı. Peki "2026 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte Tüketici Fiyat Endeksi'nin duyurulacağı tarihe dair detaylar…

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Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi

2026 Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, birçok finansal parametreyi doğrudan etkileyecek olması ile ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Böylece kira artış oranı, emekli ve memur zammı fiyat hareketliliklerini gösterecek olan 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasına ilişkin detaylar ön plana çıktı. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verisine çevrilmiş durumda.

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi

2026 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulacak.

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Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi

MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından finansal ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı.

Ekonomi yönetiminin ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği anket verilerine göre, bir önceki anket döneminde yüzde 1,52 olarak öngörülen Haziran ayı aylık TÜFE artışı beklentisi, bu veri döneminde yüzde 1,36 seviyesine geriledi.

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi

6 AYLIK ENFLASYON FARKI HESAPLAMASI

Temmuz ayında maaşlara yapılacak artışların yasal çerçevesini 6 aylık kümülatif toplam oluşturuyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında açıklanan verilerin ardından, Haziran ayı enflasyon oranı bu zincirin son halkası olacak.

Mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşen ve yıllık bazda yüzde 32,61 seviyesine gerileyen tüketici fiyat endeksine, Haziran verisi de eklenerek net zam oranı formülize edilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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