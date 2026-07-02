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Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi
Giriş Tarihi: 02.07.2026 08:26
Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi
Milyonlarca memur, emekli, ev sahibi ve kiracının gündeminde; Temmuz ayı zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon verisi yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar öncesinde ise piyasa beklenti anketleri ön plana çıktı. Peki "2026 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte Tüketici Fiyat Endeksi'nin duyurulacağı tarihe dair detaylar…