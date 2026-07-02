Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Haziran enflasyon oranı beklentisi

2026 Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, birçok finansal parametreyi doğrudan etkileyecek olması ile ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Böylece kira artış oranı, emekli ve memur zammı fiyat hareketliliklerini gösterecek olan 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasına ilişkin detaylar ön plana çıktı. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verisine çevrilmiş durumda.