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Haberler Fotohaber Enflasyon Oranı Hesaplama 2026 | Haziran ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:57

Enflasyon Oranı Hesaplama 2026 | Haziran ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Milyonlarca emekli, memur, ev sahibi ve kiracının gözü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte 6 aylık oranlar netleşmiş olacak. Böylece "Enflasyon ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırılırken, tahmini veriler de ön plana çıktı.

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Enflasyon Oranı Hesaplama 2026 | Haziran ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Temmuz ayında yapılacak zam oranları için kritik süreçte geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Tüketici Fiyat Endeksi verileri netleşecek. Enflasyon açıklama tarihi yaklaşırken, zam hesaplamaları da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Enflasyon Oranı Hesaplama 2026 | Haziran ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2026 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulacak.

Açıklanacak veri, yalnızca piyasa göstergelerini değil milyonlarca vatandaşın gelirini de doğrudan etkileyecek. Haziran ayı aylık enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte, 6 aylık toplam net enflasyon farkı kesinleşmiş olacak. Bu nihai veri, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 döneminde alacağı zam oranının ana omurgasını oluşturacak.

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Enflasyon Oranı Hesaplama 2026 | Haziran ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından finansal ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Ekonomi yönetiminin ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği anket verilerine göre, bir önceki anket döneminde yüzde 1,52 olarak öngörülen Haziran ayı aylık TÜFE artışı beklentisi, bu veri döneminde yüzde 1,36 seviyesine geriledi.

Enflasyon Oranı Hesaplama 2026 | Haziran ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANACAK?

Temmuz ayında maaşlara yapılacak artışların yasal çerçevesini 6 aylık kümülatif toplam oluşturuyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında açıklanan verilerin ardından, Haziran ayı enflasyon oranı bu zincirin son halkası olacak. Mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşen ve yıllık bazda yüzde 32,61 seviyesine gerileyen tüketici fiyat endeksine, Haziran verisi de eklenerek net zam oranı formülize edilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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