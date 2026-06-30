Haberler
Fotohaber
Enflasyon Oranı Hesaplama 2026 | Haziran ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:57
Enflasyon Oranı Hesaplama 2026 | Haziran ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Milyonlarca emekli, memur, ev sahibi ve kiracının gözü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte 6 aylık oranlar netleşmiş olacak. Böylece "Enflasyon ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırılırken, tahmini veriler de ön plana çıktı.