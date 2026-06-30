Enflasyon Oranı Hesaplama 2026 | Haziran ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2026 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulacak.

Açıklanacak veri, yalnızca piyasa göstergelerini değil milyonlarca vatandaşın gelirini de doğrudan etkileyecek. Haziran ayı aylık enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte, 6 aylık toplam net enflasyon farkı kesinleşmiş olacak. Bu nihai veri, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 döneminde alacağı zam oranının ana omurgasını oluşturacak.